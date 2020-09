Sadie Vipond, 14 ans, adolescente et activiste environnementale albertaine

En tant que jeune, je ne peux pas voter ou faire une grande différence [du point de vue politique], explique Sadie Vipond. Je n’ai pas l'occasion de dire aux dirigeants ce que je pense. Donc une poursuite semblait être un bon moyen de faire valoir mon opinion.

La poursuite contre le gouvernement fédéral a été déposée en octobre 2019 par 15 jeunes Canadiens. Sadie Vipond est la seule originaire de l'Alberta. Les jeunes disent souffrir de problèmes de santé physique ou mentale en raison du changement climatique et qu’Ottawa a violé leurs droits fondamentaux en contribuant au réchauffement de la planète.

La jeune Calgarienne reconnaît que le Canada a bien un plan pour le climat . Mais selon elle, il est insuffisant. Ce n'est pas assez d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris [de réduction des émissions de gaz à effets de serre]. Donc je pense qu’ils ont besoin d’un meilleur plan. C'est ce que réclame la poursuite : un plan de relance du climat basé sur la science , souligne-t-elle.

Les audiences se tiendront le 30 septembre et le 1er octobre à Vancouver. Ottawa demande que la cause soit rejetée. Le gouvernement fédéral fait valoir que la poursuite ne s'attaque à aucune loi particulière et que les plaignants ne peuvent démontrer que les politiques gouvernementales visées sont à elles seules responsables.

Peur du harcèlement

Le père de Sadie, Joe Vipond, dit être fier de l’engagement de sa fille dans cette cause. Il est lui-même le président de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement et le fondateur de groupe Calgary Climate Hub.

Joe Vipond et sa fille Sadie lors d'une manifestation pour le climat le 25 septembre à Calgary. Photo : Radio-Canada

Comme sa fille est mineure, il a accepté d’endosser l’action en justice à sa place. En revanche, il ne voulait pas qu’elle donne d’entrevues aux médias. C’est parce que nous étions conscients du harcèlement qui va avec le déni des changements climatiques, justifie-t-il. Particulièrement envers les femmes. Je pense que c’est plutôt évident, même avec nos femmes politiciennes, que ce sont elles qui reçoivent la majorité des commentaires.

Joe Vipond affirme aussi que des jeunes de la Saskatchewan qui participent à la poursuite ont été affectés par les commentaires qu’ils ont pu lire.

Mais Sadie n'arrêtait pas de demander de le faire, raconte-t-il. Donc elle est prête à être courageuse et elle dit qu’elle est prête à assumer quels que soient les défis qui l'attendent. Nous espérons que nous pourrons la soutenir et la protéger , commente M. Vipond.

Rencontre avec Greta Thunberg

Sadie Vipond raconte que Greta Thunberg l’a beaucoup inspirée, notamment en 2019 lors de son discours devant les Nations unies. Cette même année, la Calgarienne a d'ailleurs eu la surprise de découvrir la militante suédoise chez elle une après-midi en rentrant de l’école. C’est sa famille qui, à la dernière minute, l’a accueillie lorsqu'elle est venue en Alberta.

Mais l’engagement de Sadie Vipond en faveur du climat avait commencé auparavant. À 12 ans, elle s’était présentée devant le conseil municipal de Calgary et avait expliqué aux élus que nier le changement climatique est comparable à la série de romans Harry Potter lorsque le ministère de la magie refuse d’admettre que le Seigneur des Ténèbres n'est pas mort et qu’il est de retour.

J’espère que nous allons faire une différence, précise-t-elle au sujet de la poursuite. Bien sûr, j'espère que nous allons gagner parce que cela ferait une différence d’un point de vue légal. Mais si nous ne gagnons pas, peut-être que nous aurons fait suffisamment de bruit pour que plus de gens aient pris conscience de la crise climatique.

Avec les informations de Sarah Lawrynuik