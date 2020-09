Baleines noires : la partie n’est pas gagnée

Une baleine noire a été observée en fin de semaine sur la Côte-Nord, dans le secteur de Grandes-Bergeronnes.

Malgré cela, Robert Michaud ne se réjouit pas trop vite.

Nos baleines noires, si on veut les garder, ça nous demande des efforts, des compromis, des concessions ; ce que plusieurs pêcheurs ont dû faire depuis quelques années. Ce n’est pas toujours facile de faire des concessions, mais on pense que ça vaut la peine , indique Robert Michaud.

La conservation et la cohabitation avec les baleines, ce n’est pas un enjeu qui est près de disparaître. Robert Michaud, directeur scientifique du GREMM

Il rappelle que des observateurs américains n'ont rapporté qu'une dizaine de naissances l'hiver dernier. Il en faudrait une vingtaine ou une trentaine pour compenser les mortalités des dernières années.

L’espoir de la pandémie de COVID-19

Robert Michaud croit toutefois qu’il est possible de renverser la vapeur, en prenant réellement en main la lutte aux changements climatiques.

On a collectivement déployé des efforts vraiment impressionnants pour lutter contre la pandémie. [...] Ça nous démontre au niveau de la planète, on est capables d’enclencher des changements spectaculaires et rapidement , affirme le directeur du GREMMGroupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins .

D’après une entrevue de Bis Petitpas