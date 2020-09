La campagne numérique de Trump accusée d'avoir dissuadé le vote noir en 2016

L'équipe de campagne numérique de Donald Trump a tenté de dissuader des millions d'Afro-Américains et Afro-Américaines de voter à l'élection présidentielle américaine de 2016, accusent des journalistes de la chaîne de télévision britannique Channel 4 News dans une enquête diffusée lundi.

Les journalistes d’enquête de la chaîne affirment avoir obtenu un fichier utilisé par l'équipe de campagne du président il y a 4 ans, qui concerne près de 200 millions électeurs et électrices aux États-Unis, classés en différentes catégories afin de pouvoir leur envoyer des publicités ciblées sur les réseaux sociaux.

Parmi ceux-ci, plus de 3,5 millions de personnes afro-américaines ont été placées dans une catégorie baptisée dissuasion , avec pour objectif de les pousser à s'abstenir de voter, selon Channel 4 News.

Les personnes de la communauté noire étaient bien plus nombreuses que celles d'autres communautés à être visées par cette stratégie, selon les journalistes qui expliquent qu'en Géorgie, par exemple, bien que les Noirs et les Noires représentent 32 % de la population, ils constituaient 61 % des membres de la catégorie d'électeurs à dissuader.

Cette stratégie a précédé un effondrement du vote noir dans des États-clés comme le Wisconsin , avant la victoire finale de Donald Trump, souligne un des journalistes.

La campagne numérique du candidat républicain en 2016 a inclus une équipe de la société britannique Cambridge Analytica, qui avait été accusée par Channel 4 et d'autres médias d'avoir collecté et exploité sans leur consentement les données personnelles d'utilisateurs et utilisatrices de Facebook à des fins politiques.

Le directeur de campagne se défend

Brad Parscale, directeur de la campagne numérique de Trump en 2016, a assuré que son équipe n'avait pas ciblé les personnes noires.

Je dirais que je suis presque sûr à 100 % que nous n'avons mené aucune campagne qui ciblait les Afro-Américains , a-t-il déclaré aux journalistes de PBS Frontline.

Mais les journalistes de Channel 4 News affirment avoir vu un document confidentiel dans lequel Cambridge Analytica reconnaît avoir ciblé les personnes afro-américaines.

Décourager le vote en faveur d'Hillary Clinton

Channel 4 News cite aussi des publicités négatives destinées à décourager le vote en faveur de Hillary Clinton telle que des vidéos dans lesquelles la candidate démocrate qualifie des jeunes noirs de super prédateurs , vidéos vues des millions de fois sur Facebook.

Cité par Channel 4 News, Jamal Watkins, vice-président de la NAACP, principale organisation de défense des droits civiques des Afro-Américains, s'est dit choqué et troublé par ces révélations.