La forêt Boucher appelée à devenir une « forêt école »

C’est du moins la vocation principale que veut donner à cet espace vert urbain la Fondation de la forêt Boucher dans le contexte de son plan d’aménagement.

La programmation créera aussi une opportunité d’utiliser les ressources naturelles comme matériel pédagogique et favorisera le jeu libre en plein air , peut-on lire dans un communiqué de la Fondation dans le cadre du lancement du plan d’aménagement et présentée mardi au conseil municipal de la Ville de Gatineau.

La Fondation forêt Boucher est également fière d’annoncer qu’elle travaillera avec Élise Gravel, illustratrice québécoise de renommée internationale, afin de créer des panneaux d’interprétation uniques au Québec , écrit la directrice générale de la Fondation, Marianne Strauss.

Entrée de la forêt Boucher à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

La fondation vise d’ici 2027 l’aménagement de 8 kilomètres de sentiers avec 10 trottoirs de bois sur plus d’un kilomètre. La Fondation forêt Boucher installera de la signalisation et du mobilier sur tous les sentiers du parc et elle prévoit également aménager un parcours d’initiation au vélo de montagne ainsi qu’une piste d’hébertisme , ajoute Mme Strauss.

L’entrée principale du parc de la Forêt-Boucher serait située au bout de la rue Samuel-Edey, sur le boulevard des Allumettières. L’accès aux sentiers du parc et aux aménagements serait gratuit, mais des tarifs pourraient être exigés pour certains programmes.

Le mandat de créer et de gérer le parc de la Forêt-Boucher a été donné à la Fondation par la Ville de Gatineau à travers une entente de gestion qui a débuté en 2019 et qui se terminera à la fin de 2021 avec l’ouverture officielle du parc.

La Fondation propose par ailleurs à la Ville de Gatineau de mettre en place un projet pilote pour autoriser les chiens en laisse dans les sentiers du parc.

Plus de détails à venir.