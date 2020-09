Au tour de Desjardins, Uniprix et Hydro-Québec de se retirer de CHOI Radio X

La vague de retrait d’annonceurs publicitaires chez CHOI Radio X se poursuit. En fin d’après-midi, hier, Desjardins, Uniprix Hydro-Québec et La Capitale Assurance ont confirmé qu’ils n’achèteraient plus de publicité sur les ondes de la radio de Québec.

Le retrait des entreprises survient après le refus de la station de diffuser une publicité du gouvernement du Québec pour lutter contre la désinformation sur la COVID-19. Cette publicité, conçue spécialement pour Radio X, visait également le respect des mesures sanitaires.

Je peux confirmer qu'Uniprix a cessé ses activités publicitaires avec CHOI Radio X à Québec , explique Darius Kuras, porte-parole d’Uniprix.

Ceci est dû au fait qu'une de nos publicités en ligne préprogrammées est apparue par inadvertance à côté d'un segment de CHOI Radio X One-Two Punch qui contenait des commentaires inquiétants concernant l'utilisation de masques faciaux en public , ajoute le porte-parole.

En tant qu’assureur qui promouvoie la santé et les bonnes habitudes de vie, incluant les mesures de santé publique décrétées dans le contexte actuel, La Capitale a pris la décision de suspendre ses publicités présentement sur les ondes de CHOI FM , précise Jean-Pascal Lavoie, conseiller médias à La Capitale Assurance et services financiers.

SSQ Assurance est installée sur le boulevard Laurier à Québec, entre autres, et La Capitale, sur la rue Jacques-Parizeau. Photo : Radio-Canada / Raymond Routhier

Puisque différents contenus contraires à la santé publique y ont été diffusés, nous avons décidé de cesser nos achats publicitaires auprès de Radio X jusqu’à nouvel ordre , a fait savoir le porte-parole d’Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty.

Les entreprises emboitent le pas à Pizza royale, IA Groupe financier, Groupe Paquetm, Mercedez-Benz Québec et la Ville de Québec.

Liberté et responsabilité, se défend Radio X

Devant le retrait de nombreux clients, la direction de Radio X a réagi en disant vouloir favoriser la pluralité des points de vue et la liberté d’expression tout en assurant leurs responsabilités, notamment en diffusant en direct les points de pesse de la santé publique.

CHOI Radio X offrira à nouveau, sur [leurs ondes], l’opportunité d’un rendez-vous hebdomadaire aux représentants du gouvernement et de la santé publique pour informer les Québécois et répondre aux questions des auditeurs , explique Robert Ranger, PDG de RNC MEDIA Inc.

En ondes, nous continuerons de faire la promotion de respect des consignes sanitaires, le seul moyen actuellement disponible pour limiter la contraction et endiguer cette pandémie Robert Ranger, PDG de RNC MEDIA Inc

La direction refuse toutefois d’accepter toutes associations qu'elle considère tendancieuses et fallacieuses entre les conspirationnistes et les appels au boycottage de la radio.

Selon M. Ranger, ces associations ne sont basées sur aucune déclaration formulée en ondes par [les animateurs] .

La radio envisage d’ailleurs des recours pour défendre sa réputation.