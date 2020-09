De la fumée d'incendies de forêt s'approche du ciel de la Colombie-Britannique

La fumée se déplace présentement vers l’océan Pacifique, mais à compter de mercredi, des vents pourraient la rediriger vers la province, explique la météorologiste Johanna Wagstaffe.

Il est difficile de dire combien de temps ça va durer, mais soyez prêt à voir un ciel brumeux pour la seconde moitié de la semaine , dit-elle.

La Colombie-Britannique pourrait connaître des records de chaleur pour cette période de l'année, avec des températures allant de 5 à 15 degrés Celsius au-dessus de la normale, mais Johanna Wagstaffe soutient que l’arrivée de la fumée pourrait faire baisser la température.

La Californie subit l'une de ses pires saisons de feux de forêt. Photo : Reuters / STEPHEN LAM

Incendies ravageurs en Californie

Lundi, des incendies ont dévasté les célèbres vignobles de la Napa Valley dans le nord-ouest de la Californie.

Des vents violents ont attisé les flammes dans la région déjà brûlée, détruisant des maisons et incitant des ordres d'évacuation pour près de 70 000 personnes.

Jusqu'à présent, plus de 8100 incendies de forêt en Californie ont tué 29 personnes, brûlé 14 970 kilomètres carrés et détruit plus de 7000 bâtiments.