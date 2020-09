Alerte orange : « il faut se réveiller », avertit le Dr Leduc

En entrevue à Info-réveil, Dr Leduc a affirmé que ce changement de couleur était un appel à la vigilance et un coup de semonce de la part du gouvernement afin que les citoyens respectent les mesures sanitaires et évitent un confinement tel qu'ils l'ont connu au printemps dernier.

Le Bas-Saint-Laurent, on n'est pas si loin du rouge [...] et dans le rouge, il y a beaucoup de restrictions , a-t-il averti.

Le directeur de la santé publique rappelle que de nombreux rassemblements ont eu lieu lors de la longue fin de semaine de la fête du Travail, pendant lesquels les gens ont oublié qu'on était en période de pandémie et que ce virus-là n'était pas disparu .

Il estime que l'ensemble des Québécois subissent maintenant les contrecoups du non-respect des consignes sanitaires.

Même si l'augmentation du nombre de cas a été moins importante au cours de la dernière semaine par rapport au début du mois, la transmission communautaire se poursuit dans la région et Rivière-du-Loup demeure parmi les secteurs où le taux de cas actifs est le plus élevé au Québec en fonction de sa population, selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Par ailleurs, Sylvain Leduc estime que l'éclosion en cours à l'hôpital de Rivière-du-Loup est bien contenue, mais rappelle que ce genre de situation compromet les services de santé offerts à l'ensemble des citoyens.

Il y a les chirurgies qu'on doit reporter, différentes hospitalisations qui sont reportées. Ça paralyse l'ensemble des soins et des services qu'on veut offrir à la population en tout temps , déplore-t-il.

Le taux d'occupation des civières à l'urgence dépasse effectivement les 100 % dans plusieurs établissements de santé du Québec. Au Bas-Saint-Laurent, la situation n'est pas critique, bien qu'au moment de publier ces lignes, toutes les civières disponibles étaient occupées à l'Hôpital régional de Rimouski et au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup.

On est juste en septembre et on a de la difficulté avec plusieurs salles d'urgence dans plusieurs endroits au Québec, et la grippe n'est pas arrivée encore.

Sylvain Leduc