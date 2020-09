Un policier raconte en détail comment il a fait feu sur Matthew Raymond

J'ai vu le canon pointé directement sur moi , a raconté aux jurés le gendarme Brett Arbeau.

Matthew Raymond, 50 ans, fait face à quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Les victimes sont les civils Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright ainsi que les policiers Robb Costello et Sara Burns.

La défense a admis que l'accusé avait ouvert le feu sur les quatre victimes dans le stationnement d'un immeuble à logements, mais elle plaide qu'il doit être reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.

L'agent Brett Arbeau a indiqué qu'il conduisait le troisième véhicule de police à arriver sur les lieux de la fusillade au 237, promenade Brookside, à Fredericton.

Il a mentionné que les agents Costello et Burns s'étaient engagés avec leur véhicule dans le stationnement du complexe de trois immeubles à logements. Le duo se serait ensuite dirigé vers l'arrière de la propriété. Un troisième agent, le sergent Jason Forward, s'était, lui, arrêté pour parler à un résident.

Brett Arbeau a dit avoir stationné son véhicule, sorti son arme longue et commencé à enfiler son équipement de protection lorsqu'il a entendu des coups de feu. C'est alors que le sergent Forward l'a informé que deux agents étaient touchés.

Matthew Raymond lors d'une comparution en cour le 8 février 2019. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Rapidement, les policiers ont déterminé que les tirs provenaient d'un appartement du troisième étage. Brett Arbeau a déclaré en cour avoir reçu l'ordre de tirer si le suspect tentait à nouveau d'ouvrir le feu.

À un certain moment, à travers ses cris et gesticulations, le suspect aurait pointé son arme à nouveau et c'est à ce moment que l'agent Arbeau a réagi. À la première tentative, son arme longue se serait bloquée. Il s'est donc mis à l'abri pour débloquer son arme avant de faire feu et d'atteindre le suspect.

Je le regarde à travers ma lentille. Il regarde derrière moi. Il observe lentement, très lentement derrière moi. Il balaie du nord au sud et passant devant moi, il m'a vu a témoigné l'agent Arbeau.

Il a pointé son arme, j'ai vu le canon dirigé vers moi alors j'ai crié: Gun! Gun!, a relaté le policier qui a fait feu. J'ai vu que je l'avais atteint quelque part à l'abdomen.

Le procès de Matthew Raymond se poursuit mardi.