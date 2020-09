Plusieurs offres d'emplois non spécialisés sont affichées, mais certains prestataires peinent à trouver l'emploi qui leur convient, notamment dans le domaine des arts.

Le Carrefour reçoit également de nombreux chercheurs d'emplois qui ont décidé d'améliorer leurs conditions de travail.

On a peur des longueurs administratives parce qu’avant le COVID, on parlait de six à huit semaines avant qu’un dossier se règle , explique la directrice générale, Mouvement action-chômage, Catherine Gendron.

Avec cette arrivée massive, parce qu’on parle d’encore des millions de personnes qui font leur demande, est-ce que ça va prendre encore huit semaines pour être payés? Parce qu’on parle de gens sans revenus à ce moment-là. C’est notre plus grande crainte à court terme , ajoute Mme Gendron.

Le Carrefour Jeunesse-Emploi a aussi reçu plusieurs demandes de personnes qui ont un emploi, mais qui souhaitent changer d'employeur qui désirent changer de vie en vue de la deuxième vague.

D’après les informations de Pascale Langlois