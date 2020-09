1,2 M$ pour la réfection de chemins municipaux au Bas-Saint-Laurent

Québec octroie un peu plus de 1,2 million de dollars aux municipalités de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et de Saint-Simon-de-Rimouski afin qu'elles puissent réaliser la réfection de certains axes routiers.

Par communiqué, le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, indique que cette somme servira à la réfection du chemin Taché de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et du chemin de la Grève de Saint-Simon.

Les travaux doivent s'étaler sur un peu plus de deux kilomètres du chemin de la Grève et comprennent la réfection de ponceaux, une reconstruction de la structure de la route et de l’asphaltage.

À Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, des travaux de réfection de ponceaux, de scellement de fissures et de correction de l’asphaltage doivent être effectués sur un peu plus de 10 kilomètres.

Toujours par communiqué, on indique que d'ici la fin de ce projet, c’est 77 % du chemin Taché Ouest qui aura été refait.

Les fonds alloués à ces deux projets de réfection proviennent du Programme d’aide à la voirie locale.