Barrage du site C : les partis campent sur leurs positions

En campagne électorale, les libéraux et les néo-démocrates de la Colombie-Britannique continuent de soutenir la construction du barrage hydroélectrique du site C sur la rivière de la Paix, près de Fort St. John, tandis que les verts s'y opposent.

Alors que la pandémie menace de retarder les travaux de l'immense barrage, dont le coût est estimé à 12 milliards de dollars, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), John Horgan, continue de soutenir le projet.

[Avec les verts], nous avons créé le meilleur plan d'action pour le climat du continent et le site C a un rôle à jouer, et l'énergie propre et l'électricité propre ont un rôle à jouer , a-t-il déclaré lundi.

Le chef du Parti libéral, Andrew Wilkinson, maintient aussi qu'il faut continuer la construction du barrage : Le projet est presque terminé et il serait parfaitement logique qu'on le termine.

La chef du Parti vert, Sonia Furstenau, est en revanche opposée au barrage. Il est temps de prendre en compte le point de vue des experts et les faits concernant ce projet , a-t-elle commenté.

John Horgan peut-il changer d'avis?

Lundi, 18 personnalités du monde scientifique, environnementaliste et politique, dont l'ancien pdgprésident-directeur général de BC Hydro, Marc Eliesen, le président de l'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique, Stewart Phillip, et l'animateur de télévision David Suzuki ont adressé une lettre ouverte à John Horgan en sa qualité de premier ministre de la province.

Ils lui demandent de suspendre la construction du barrage en attendant d'en connaître le coût réel et les risques pour les communautés environnantes.

La stabilité du terrain pour construire le barrage m'inquiète beaucoup , commente ainsi David Anderson, ancien ministre fédéral de l'Environnement et signataire de la lettre. On est en train d'avoir une enquête provinciale sur le sujet, mais je préférerais une enquête totalement indépendante.

Le détournement de la rivière de la Paix devait commencer cet automne. Photo : BC Hydro

David Anderson rappelle que John Horgan était opposé à la construction du barrage avant de devenir premier ministre en 2017. Depuis, le chef du NPDNouveau Parti démocratique affirme qu'il est trop tard pour faire machine arrière.

Je comprends complètement les inquiétudes de certains dans la communauté , a ainsi commenté John Horgan, lundi, mais nous avons dû faire face à une situation provoquée par les libéraux et nous avons fait de notre mieux pour la gérer dans l'intérêt public.

Quelques heures plus tard, le chef des libéraux, Andrew Wilkinson, a contre-attaqué : Quand nous avons confié le projet au NPDNouveau Parti démocratique , il était dans les temps et conforme au budget, mais maintenant, il est en retard et hors budget à cause de la mauvaise gestion du NPDNouveau Parti démocratique .

Avant la pandémie, il était prévu que le barrage soit achevé en 2024.

Le site C est le troisième barrage hydroélectrique à être construit sur la rivière de la Paix et devrait produire assez d’énergie pour alimenter 450 000 maisons par année en Colombie-Britannique.

Avec les informations de The Early Edition, CBC