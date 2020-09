Timmins : une conseillère municipale suggère une politique antiracisme

Selon Michèle Boileau, l’objectif de cette politique serait de guider les employés municipaux et les pourvoyeurs de services dans leurs activités quotidiennes.

La politique aurait aussi un impact dans l’élaboration de toutes autres politiques et procédures de la Ville de Timmins.

En mars 2018, Le conseil municipal de Timmins avait pris plusieurs mesures pour lutter contre le racisme, y compris la formation d'un comité consultatif composé de membres des Premières Nations.

La décision faisait suite au dépôt d’un rapport d’enquête qui soulignait que les Autochtones de Timmins font souvent face à de la discrimination. L’enquête avait été menée par la commissaire en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne.

À la suite du rapport de la commissaire, plusieurs organismes de la ville de Timmins ont fait des démarches pour améliorer la situation au sein de leur propre entreprise.

C’est au directeur général de la Ville que Michèle Boileau a demandé de faire des recherches sur les politiques antiracisme élaborées par d’autres municipalités.

Je sais que c'est quelque chose qui se fait au sein des municipalités un peu partout dans la province et au pays. On va avoir un rapport synthèse de ce qui existe, et ce qui est possible de faire.

Michèle Boileau, conseillère municipale pour le quartier 5 de Timmins