La Côte-Nord en zone jaune dès jeudi

Le premier ministre, François Legault, en a fait l'annonce lors d’un point de presse lundi en fin d'après-midi. Toutes les régions du Québec changeront de niveau d’alerte dès jeudi.

Le niveau préalerte implique le resserrement des mesures sanitaires de base, une augmentation du nombre d’inspections par les policiers dans les commerces et un dépistage plus ciblé.

Le palier « préalerte » implique également une augmentation des interventions policières. Photo : Radio-Canada

La Côte-Nord n’enregistre aucun nouveau cas de COVID-19 depuis vendredi. La direction régionale de la santé publique a aussi rapporté six nouvelles guérisons lundi.

Il n’y a plus que cinq cas actifs sur la Côte-Nord sur les 150 cas répertoriés depuis le début de la pandémie.

François Legault martelé le message que tous les Québécois doivent maintenant être plus attentifs et restreindre les contacts sociaux. On ne fait pas ça pour le plaisir , a déclaré le premier ministre Legault pendant la conférence de presse de lundi. S’il vous plaît, respectez les consignes, pas pour moi, pas pour vous, pour les autres , a-t-il ajouté.

Au Québec, les autorités sanitaires enregistraient 750 nouveaux cas lundi ainsi qu’un décès survenu à un moment inconnu.

Un mal nécessaire, selon le maire de Baie-Comeau

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, accueille le changement de niveau d’alerte dans la région avec philosophie.

Il faut comprendre que c’est un message qui est lancé par le premier ministre comme quoi il ne faut pas baisser la garde et s’assurer de respecter les mesures de distanciation sociale. Yves Montigny, maire de Baie-Comeau

Selon lui, il aurait été risqué que la Côte-Nord soit la seule région à rester dans la zone verte.

Je ne souhaiterais pas qu’il y ait un afflux important de citoyens qui viennent d’ailleurs séjourner dans une région verte. On vivait cette question-là lors de la première vague. On ne veut pas revenir là , indique-t-il.

Le maire de Baie-Comeau demande à ses citoyens de redoubler de prudence pour respecter les mesures sanitaires.