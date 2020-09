Restrictions au Québec : inquiétudes économiques, colère dans la restauration

La CCMM reconnaît la nécessité de ces décisions, mais demeure inquiète, « même en prenant en considération que l’intention du gouvernement est de limiter ces nouvelles mesures à 28 jours ».

Cette demande est très lourde de conséquences , estime Michel Leblanc, président de la CCMM.

Selon le communiqué de la CCMM, ces mesures doivent absolument s’accompagner d’un dispositif d’aide financière additionnelle pour tous les commerces touchés .

La CCMM demande au ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, de considérer l’élimination de tous leurs coûts fixes publics, de leur accorder un crédit d’impôt remboursable pour leurs taxes foncières et de faire en sorte qu’ils aient un accès immédiat au programme d’aide au loyer, sans exiger un appui des propriétaires .

Par ailleurs, la Chambre de commerce demande au gouvernement d’ améliorer la divulgation des données sur cette nouvelle éclosion .

Nous devrions savoir où ont lieu les contaminations et dans quelle mesure les lieux d’emploi sont sécuritaires , lit-on dans le communiqué.

Les restaurateurs en colère

Restaurants Canada, qui regroupe 6000 membres au Québec, se dit en désaccord avec la décision du gouvernement de fermer de nouveau les salles à manger des restaurants.

L’organisation estime qu’il s’agit d’ un ultime coup dur pour une industrie qui a dépensé des sommes colossales pour s’adapter aux mesures de distanciation sociales et assurer la sécurité de ses employés et clients .

Les restaurants du Québec n’ont pas été une source importante de transmission du virus , argue Restaurants Canada dans son communiqué.

Nous espérons un programme de soutien gouvernemental dans les meilleurs délais, mais le vrai soutien, serait de ne pas refermer les salles à manger. Extrait du communiqué de Restaurants Canada

Cette association de restaurateurs estime que la décision du gouvernement entraînera des milliers de pertes d’emploi.