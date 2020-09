Cyclisme: Laury Milette joint les rangs d'une équipe sénior européenne

La jeune femme qui aura bientôt 18 ans fera partie de l’équipe Macogep Tornatech Specialized et aura la chance d'y parfaire son développement.

Elle ne sait pas encore si elle aura la chance de participer à des courses dès l’an prochain. Elle veut surtout monter tranquillement les échelons et parfaire son apprentissage.

La cycliste Laury Milette Photo : Gracieuseté de Steve Au

Je ne veux pas me projeter trop dans le futur et avoir de grosses attentes , affirme Laury Milette. J’y vais tranquillement pas vite et je vais voir à chaque année ce dont j’ai besoin et ce que j’ai envie de faire.

Je ne m’attends pas à gagner des courses mais je veux m’améliorer en tant que cycliste. C’est surtout d’acquérir de l’expérience et de vraiment voir de quoi ça l’air le vrai monde du cyclisme. Laury Milette, cycliste de Gatineau

Laury Milette a terminé en 2e place du Championnat canadien junior en 2019 avant de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne junior qui s’est rendue aux Championnats du monde de cyclisme sur route au Royaume-Uni. Mais cette année a été plus difficile en raison de la COVID-19 et le volet junior du championnat a été annulé.

J’ai vraiment fait valoir que ce que je voulais c’était d’apprendre et je crois que c’est vraiment ce que leur programme offrait, c’est vraiment ce qu’ils cherchaient Laury Milette, cycliste de Gatineau

On a un peu été pris de court, on est revenu de notre camp d’entraînement et toutes nos compétitions avaient été annulée, nos gros projets, donc c’est certain que c’est un peu décevant , dit-elle. Mais ça nous a permis de nous recentrer un peu, de vraiment se concentrer sur notre entraînement.

Laury Milette a obtenu une place sein de l’équipe canadienne junior qui s’est rendu aux Championnats du monde de cyclisme sur route au Royaume-Uni en 2019. Photo : Nathan Grand

L'importance des études

Malgré les succès qu’elle connaît à vélo, elle tient tout autant à connaître du succès dans ses études, elle qui amorce cette année sa première année de Cégep.