Accalmie entre pêcheurs dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, les pêcheurs de la baie Sainte-Marie espèrent avec impatience un accord entre les pêcheurs autochtones de la Première Nation de Sipekne'katik et le gouvernement fédéral. Sur le terrain, la tension s’est estompée, mais les deux côtés restent bien campés dans leur position.

Les pêcheurs autochtones sont restés à quai lundi, en raison des forts vents.

Les pêcheurs autochtones n’ont toutefois pas l’intention d’arrêter leur pêche autogérée, et les pêcheurs non autochtones s’inquiètent toujours pour la sauvegarde du homard.

Fred Whoriskey, directeur général d'Ocean Tracking Network et professeur adjoint en biologie à l’Université Dalhousie, remet ces craintes en question.

La différence dans la quantité des poissons qui sont en train d’être enlevés ne va pas avoir un impact sur la dynamique de la population des homards dans cette région , dit-il.

Un rassemblement a aussi eu lieu à Halifax samedi, pour appuyer les pêcheurs autochtones et leurs droits issus de traités.

Les discussions se poursuivent

La ministre fédérale des Pêches et des Océans, Bernadette Jordan, s’entretient ces jours-ci d’un côté avec les pêcheurs non autochtones de la baie Sainte-Marie, et de l’autre, avec les pêcheurs autochtones.

Dimanche, les pêcheurs non autochtones ont eu une rencontre Zoom avec elle.

Bernadette Jordan, ministre des Pêches et députée fédérale de South Shore-St. Margarets, en Nouvelle-Écosse, le 14 janvier 2019. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Luc LeBlanc, organisateur pour l’Union des pêcheurs des Maritimes, estime que le dialogue stagne. Les réponses restent insatisfaisantes , dit-il. En fait, on n’a pas beaucoup de réponses.

Il ajoute que l’objectif principal de l’Union est de communiquer à tous les partis qu’on est prêt à négocier.

Une autre rencontre est prévue mardi entre les pêcheurs autochtones, la ministre Bernadette Jordan et des représentants de Pêches et Océans Canada.

Avec les informations d’Olivier Lefebvre.