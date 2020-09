La Mauricie et le Centre-du-Québec passent à l’orange

Les niveaux d’alerte sont relevés dans toutes les régions du Québec à compter du 1er octobre prochain. La décision, annoncée par le premier ministre François Legault, fait ainsi passer la Mauricie et le Centre-du-Québec à l’état d’alerte orange.

La Mauricie, au vert jusqu'à présent, saute ainsi un échelon. Le Centre-du-Québec, lui, monte d'un cran et passe du jaune à l'orange.

Avec ce nouvel état d’alerte, et 149 cas actifs sur son territoire lundi, la Maurice et le Centre-du-Québec devront se plier à des règles sanitaires plus strictes.

Quelques mesures en vigueur en zone orange : Rassemblements privés limités à 6 personnes OU deux familles

Vente d’alcool interdite après 23h00 dans les bars et restaurants

Fermeture des bars à minuit

Maximum de 25 personnes lors d’activités organisées dans un lieu public (lieux de culte, mariage, etc.)

Bilan du jour

Les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec comptent, lundi , 51 nouvelles contaminations.

32 de ces nouveaux cas se trouvent au Centre-du-Québec, en grande majorité à Drummondville. Les 19 autres sont en Mauricie, dont 12 à Trois-Rivières.

La région enregistre également 3 nouvelles hospitalisations, portant le total à 7.

Une personne se trouve lundi en soins intensifs.

À l'échelle de la province, le bilan quotidien fait état de 750 nouvelles contaminations.