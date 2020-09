Craintes de pénurie de main-d’oeuvre à l’Hôpital Foothills de Calgary

Lundi, l’Hôpital Foothills a indiqué qu’un patient et deux employés de plus avaient reçu un résultat positif à leur test de COVID-19, pour un total de 25 patients et 27 employés infectés.

Quatre patients sont décédés depuis le début de l’éclosion la semaine dernière.

L’hôpital a également reporté à plus tard 39 chirurgies prévues lundi. Le directeur médical croit toutefois être en mesure d’accomplir toutes les chirurgies urgentes.

Cinq unités de soins ont des éclosions déclarées et trois sont sous surveillance. Les éclosions dans les unités cardiaque et de chirurgie cardiaque semblent liées, selon la direction de l’établissement.

Pour l’instant les visites sont interdites à tous les patients, sauf ceux en fin de vie.

Il est toutefois impensable de fermer temporairement l’Hôpital Foothills, à l’instar de l’Hôpital Misericordia cet été, selon le cardiologue et professeur associé à l’Université de Calgary Glen Sumner.

L’Hôpital Foothills est l’un des deux seuls de la province à faire des chirurgies cardiaques et thoraciques.

L'Hôpital Foothills fait les traitements les plus spécialisés de cardiologie, comme des chirurgies à coeur ouvert, déboucher des artères et installer un stimulateur cardiaque. Glen Sumner, cardiologue à l'Hôpital Foothills

La médecin hygiéniste en chef de l’Alberta Deena Hinshaw estime qu’il y a une importante différence avec l’éclosion de l’Hôpital Misericordia.

À un certain moment, on ne savait pas d’où venaient les cas, alors qu’à l’Hôpital Foothills, il y a un lien clair entre tous les cas , affirme-t-elle.

Employés surmenés

Des employés sont obligés de faire du temps supplémentaire pour combler les quarts de travail de leurs collègues, selon le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Alberta (AUPE).

Il manquait déjà de personnel avant la crise de la COVID-19 , affirme Bobbie-Joe Borodey, vice-présidente du syndicat. Elle craint que la situation ne fasse que s’aggraver, alors que les employés sont déjà au bout du rouleau.

Ils ont peur, pour eux-mêmes et leur famille. Ils vivent dans un climat d’anxiété, parce qu’ils ne voient pas de plan clair pour surmonter la seconde vague de la pandémie , affirme-t-elle.

Nous devons nous assurer que nos membres sont reposés et ont une bonne santé mentale pour être capables d’aider les Albertains à passer à travers cette crise. Bobbie-Joe Borodey, vice-présidente du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Alberta

Elle dénonce également le fait que les employés forcés de s’isoler en raison de cette éclosion doivent utiliser leurs congés de maladie.

C’est inapproprié, juge-t-elle, car cela vide complètement leur banque de congés de maladie, dont ils pourraient avoir besoin plus tard.

Pire encore, selon elle, les employés temporaires ne sont pas payés pour ces congés. Services de santé Alberta a arrêté cet été de verser une prime aux travailleurs de la santé forcer de s'isoler.