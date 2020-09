Le Saguenay-Lac-Saint-Jean passe du vert au jaune

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a confirmé ce changement de palier sur son site Internet en fin d'après-midi, lundi.

Selon le Ministère , le mode préalerte s’impose lorsque la transmission commence à s’accroître .

Les mesures de prévention seront donc accrues et plus d'actions seront déployées pour promouvoir et encourager leur respect.

Au cours d'une conférence de presse tenue en fin de journée, le premier ministre du Québec, François Legault, a confirmé que trois régions du Québec passent au palier rouge.

J'ai le coeur gros [...]. C'est pas drôle ce qu'on annonce. François Legault, premier ministre du Québec

La province ne compte plus de régions dans le palier vert.

Sept nouveaux cas de coronavirus ont été rapportés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, lundi, pour un total de 417. Des foyers d'éclosion ont été relevés dans des milieux scolaires, dont l'École polyvalente Arvida, laquelle compte maintenant huit cas.

Les autorités de santé demandent d'éviter le plus possible les contacts sociaux. À partir de jeudi et pendant 28 jours, il ne sera pas possible pour les gens de se visiter entre eux, sauf dans de rares exception, et ce autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les déplacements interrégionaux demeurent permis jusqu'à nouvel ordre.