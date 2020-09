Une femme autochtone meurt à l'hôpital de Joliette dans des circonstances troubles

Selon des proches de Joyce Echaquan, une femme atikamekw dans la mi-trentaine, la patiente est morte après que le personnel médical eut tenté des manœuvres de réanimation cardiaque.

Peu de temps auparavant, elle avait activé son cellulaire, elle l'a mis en direct. [...] Elle criait, elle demandait qu’on vienne la chercher parce qu'on était en train de la droguer , explique Reginald Echaquan, un cousin de Joyce.

Dans la vidéo diffusée en direct sur Facebook, Mme Echaquan appelle à l'aide à maintes reprises. Venez m’aider, ils me droguent , dit-elle. On peut l'entendre crier et prononcer des mots inintelligibles.

Vers la fin de la vidéo, des infirmières viennent au chevet de Mme Echaquan. On va s’occuper de toi parce que tu n'es pas capable de t’occuper de toi , dit l'une d'entre elles.

Une autre s'en prend à Mme Echaquan et la traite d'esti d’épaisse du tabarnac .

T'as fait des mauvais choix ma belle , entend-on encore. Qu’est-ce qu'ils penseraient tes enfants, de te voir comme ça?

La vidéo se termine alors que le visage d'une infirmière apparaît à l'écran.

Des amis et proches de Mme Echaquan, qui ont assisté à la scène via Facebook et ont pu enregistrer la vidéo. Depuis, la séquence a été partagée sur plusieurs comptes.

Mme Dubé Ketish, qui était de passage à l'hôpital en même temps que sa cousine, raconte avoir entendu les cris de Joyce. Elle dit avoir été en état de choc en apprenant la mort de sa cousine.

Joyce avait des problèmes cardiaques, explique Pamela Dubé Ketish. Elle disait qu'on lui avait donné beaucoup de morphine.

Joyce Echaquan était traitée à l'hôpital de Joliette depuis samedi pour des problèmes d'estomac , selon sa cousine. Après avoir passé un moment sur une civière, dans un couloir, elle a été amenée en salle d'isolement, affirme-t-elle.

Joyce avait un état de santé fragile, son cœur était fragile, dit de son côté Reginald Echaquan. Son mari disait qu’elle ne devait pas prendre de morphine à cause de son cœur.

C’est inacceptable ce qui s’est passé , renchérit Evangeline Bellemare, qui est très proche de la famille Echaquan.

En direct sur Facebook, Mme Bellemare a suivi le fil des événements. C’est elle-même qui a fait la vidéo, elle disait qu’elle était surmédicamentée. Elle avait une réaction allergique à la morphine. Les minutes qui ont suivies, c’est là qu’elle est décédée , dit-elle.

Le mari de Joyce Echaquan et son beau-frère doivent se rendre à l'hôpital de Joliette lundi soir. Ils ont avisé la Sûreté du Québec et de la police de la communauté atikamekw de Manawan.

Joyce Echaquan était mère de 7 enfants.

Au moment de publier ces lignes, l'hôpital de Joliette n'avait pas encore réagi à la mort de Mme Echaquan.