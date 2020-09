Le trimestre d'hiver se fera à distance à Concordia et l'UdeM

La pandémie, comme on le voit, continue d’évoluer et les experts de santé publique estiment que la crise sanitaire demeurera bien présente pour une partie de l’année à venir , écrit le recteur de l' UdeMUniversité de Montréal , Daniel Jutras, dans un communiqué.

Dans ce contexte, nous avons pris la décision de maintenir nos modes de fonctionnement actuels pour le trimestre d’hiver 2021, soit un trimestre pour lequel l’enseignement se fera essentiellement à distance , ajoute-t-il.

Le son de cloche est similaire du côté de l'Université Concordia. Bien que le trimestre d’automne vienne tout juste de commencer, je me doute que bon nombre d’entre vous s’interrogent au sujet de nos plans pour l’hiver 2021 , déclare le recteur et vice-chancelier, Graham Carr.

Étant donné que la crise de santé publique continue d’évoluer, nous maintiendrons au trimestre d’hiver le mode de fonctionnement que nous avons adopté pour l’automne , confirme-t-il.

Malgré cette annonce, les deux universités tentent de se faire rassurantes auprès des étudiants étrangers, qui doivent suivre leur formation en ligne, sans être sur le territoire canadien, ce qui leur occasionne une multitude de désagréments.

Concordia et l' UdeMUniversité de Montréal ont indiqué qu'elles travaillaient étroitement avec les gouvernements du Québec et du Canada pour assurer le retour de ces étudiants le plus tôt possible.

Les deux autres établissements d'enseignement supérieur de la métropole, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et l'Université McGill, n'ont pas encore annoncé leur plan pour le trimestre d'hiver 2021.

Depuis une semaine environ, la région de Montréal enregistre une hausse du nombre de nouveaux cas quotidiens. Les 20-29 ans sont d'ailleurs le groupe le plus touché (15,8 % de tous les cas) sur le territoire montréalais, après les personnes de 80 ans et plus (21 % des cas).