Un oiseau qui parcourt 15 000 kilomètres en seulement 55 jours observé en Ontario

Une ornithologue amateur de Timmins, dans le nord de l’Ontario, a découvert un traquet motteux. L’oiseau migrateur parcourt des distances gigantesques : il s’accouple dans l'Arctique canadien et passe l’hiver en Afrique subsaharienne.

Roxane Filion jubilait lorsqu’elle a fait cette découverte en bordure du lac Porcupine, le 18 septembre dernier, alors qu’un vent du nord soufflait sur sa région. C’était pour elle un signe que de nouveaux oiseaux pouvaient être observés en cette période de migration automnale.

La franco-ontarienne de South Porcupine Roxane Filion a passé les 10 derniers jours, du matin au soir, à regarder les moindres faits et gestes du traquet motteux. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Dix jours plus tard, le petit oiseau se trouve toujours au même endroit. Roxane Filion a guidé des dizaines de personnes en sa direction.

Des ornithologues amateurs sont venus d’aussi que d’Hamilton, London, Toronto et Rouyn-Noranda. Le chercheur scientifique Jeff Skevington a fait un voyage de plus de 10 heures pour le voir.

Dans les derniers jours, le lac Porcupine est devenu un attrait touristique pour les amateurs d'ornithologie. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Habituellement, le traquet motteux va rester une heure ou une journée avant de reprendre sa route. Celui-là se trouve au même endroit depuis 11 jours. C’est incroyable. Jeff Skevington, chercheur scientifique de l'Université Carleton

En 2009, des chercheurs canadiens de l’Université de Guelph et une équipe allemande ont installé un dispositif de géolocalisation miniature sur 46 traquets motteux, qui ont ainsi pu être suivis durant plusieurs mois et sur de longues distances.

Ils ont conclu que tous ces oiseaux passent l’hiver en Afrique de l’Ouest. Ils traversent la Terre de Baffin, l’océan Atlantique, la Sibérie, descendent par l’Europe pour atteindre l’Afrique , précise M. Skevington. Ce petit oiseau de 25 grammes parcourt 15 000 kilomètres en seulement 55 jours.

Le photographe et écologiste Joshua Verndermeulen est venu de Toronto pour venir voir le traquet motteux à South Porcupine. Photo : Joshua Vandermeulen

M. Skevington a observé des centaines de traquets motteux en sol européen. Il avait toujours rêvé d’en voir en sol canadien, mais plus spécifiquement en Ontario.

On croit que c’est le vent qui a freiné sa course dans la région de Cochrane , précise M. Skevington. Vous pouvez imaginer ce petit oiseau traverser l’océan Atlantique en volant sans arrêt pendant 5 jours. Il doit attendre des conditions parfaites, il ne peut voler contre le vent.

Le scientifique ajoute qu’il pourrait être de plus en plus commun pour les gens vivant dans les régions de Cochrane, Hearst et Timmins d’en voir un autre.

1500 kilomètres pour voir le traquet motteux

Andrew Donn d’Oakville n’aurait manqué pour rien au monde cette chance inouïe d’observer ce petit oiseau. Il a ajouté près de 1500 kilomètres au compteur de sa voiture pour le photographier à South Porcupine.

Jumelle en main, Andrew Donn était prêt pour observer le traquet motteux à South Porcupine. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Je l’ai trouvé, il est là perché sur le toit de la maison , s’exclame haut et fort M. Donn. L’ornithologue amateur en avait les larmes aux yeux tellement il était content d’admirer ce petit oiseau d’aussi près.

Le traquet motteux mesure de 15 centimètres de long. Photo : Joshua Vandermeulen

Il comptabilise tous les oiseaux qu’il voit dans un recueil. Son but est d’en voir 400 espèces différentes en Ontario.

C’était mon 394e. C’est de plus en plus difficile chaque fois d’en voir une nouvelle espèce. Pour le prochain je devrai sûrement faire un autre 8 heures de voiture.

Dimanche matin, alors qu’il observait le traquet motteux à Timmins, M. Donn a appris qu’il y en avait un deuxième entre Kitchener et Guelph.

Andrew Donn s'est levé aux aurores dimanche matin pour observer le traquet motteux à Timmins. Son but est de voir le second dans la même journée, à huit heures de route au sud. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chaot

Il s'y est rendu le plus rapidement possible. Malheureusement, à son arrivée, il observe l'oiseau de loin. Le sujet se trouve dans un champ.