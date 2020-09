Non, on ne peut pas recevoir un diagnostic de COVID-19 sans avoir été testé

Des rumeurs voulant qu’une personne ait reçu un diagnostic positif à la COVID-19 après avoir quitté la file d’attente d’un centre de dépistage reviennent de temps en temps sur les réseaux sociaux. Or, il serait pratiquement impossible que cela survienne parce que les patients fournissent leurs coordonnées au personnel clinique juste avant de subir un test, et non à leur arrivée en file.