Courrier empoisonné à Trump : Pascale Ferrier demeurera en prison

La femme de Longueuil qui est actuellement jugée aux États-Unis pour avoir envoyé une lettre à la ricine au président Trump devra rester derrière les barreaux jusqu’à la fin de son procès, a tranché le juge d'une cour fédérale de Buffalo, dans l'État de New York.

Dans sa décision, le juge Kenneth Schroeder Jr a justifié son refus de remettre Pascale Ferrier en liberté en rappelant que la ricine est un produit difficile à obtenir et hautement toxique et mortel.

Le magistrat a également expliqué que s’il laissait l’accusée retourner au Canada, cela représenterait un problème potentiel de demande d’extradition entre les deux pays si jamais elle décidait de ne pas revenir aux États-Unis pour subir son procès.

En l'absence de l'accusée

Pascale Ferrier est accusée d'avoir menacé le président des États-Unis en lui faisant parvenir une lettre contenant de la ricine. Photo : Radio-Canada

Lors de l’audience qui s’est déroulée en l’absence de Pascale Ferrier en raison d’un délai dans l’émission du mandat pour l’amener au tribunal, le juge a décidé de procéder malgré tout en exprimant son mécontentement de ne pas voir l’accusée présente dans la salle.

Rappelons que la quinquagénaire, qui possède la nationalité française et canadienne, doit répondre à une accusation de menace contre le président Donald Trump à qui elle a fait parvenir une lettre contaminée à la ricine, un poison végétal réputé très violent.

Fermement opposé à la remise en liberté de Pascale Ferrier en attendant la suite de son procès, le représentant du bureau du procureur des États-Unis, Timothy Lynch, a fait valoir que lorsqu’elle a été arrêtée le 20 septembre dernier à la frontière américaine, l’accusée était en possession d’une arme, de 290 cartouches, de poivre de cayenne et d’un pistolet électrique paralysant.

Des traces de ricine à son domicile

Le bureau du procureur a également signalé au juge que des traces de ricine, un poison très puissant, ont également été découvertes lors de la perquisition menée dans le condominium de l’accusée la semaine dernière, dans l'arrondissement de Saint-Hubert.

Le fait que Pascale Ferrier ait déjà été arrêtée par le passé au Texas en possession de faux documents d’identité représenterait aussi un risque élevé de fuite, a soulevé le bureau du procureur.

De l’autre côté du tribunal, l’avocate de Pascale Ferrier, Me Fonda Dawn Kubiak, a rappelé à la cour que sa cliente jouit toujours de la présomption d’innocence.

Selon l’avocate, l’accusation à laquelle fait face sa cliente n’est passible que d’une peine maximale de 5 ans de prison.

L’accusée, détentrice d’une maîtrise en ingénierie, bénéficiait également d’un emploi stable dans une entreprise d’aéronautique jusqu’au moment de son arrestation a fait valoir son avocate.

Qui plus est, a rappelé Me Kubiak, sa cliente a été arrêtée parce qu’elle s’est livrée volontairement aux autorités américaines à la frontière, sans faire l'objet d'un mandat d'arrestation. Elle n'a pas tenté de s'introduire illégalement aux États-Unis et elle a immédiatement déclaré aux douaniers américains: Je suis la personne que le FBI recherche concernant les lettres empoisonnées à la ricine au président Trump.

Avec les informations de Pascal Robidas