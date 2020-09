Au moins 30 000 $ en dons amassés pour les sinistrés de Saint-Fabien

La Municipalité de Saint-Fabien affirme qu'au moins 30 000 $ en dons ont été amassés pour venir en aide aux familles touchées par l'incendie de jeudi . Le brasier a ravagé sept maisons et en a endommagé 15 autres.

Le directeur général de Saint-Fabien, Yves Galbrand, précise que le décompte officiel et définitif des dons en argent n'a pas encore été réalisé, mais que le montant total atteint au moins 30 000 $.

La Municipalité a lancé un appel à la générosité des citoyens des environs pour appuyer la soixantaine de sinistrés.

En plus des milliers de dollars recueillis en argent, un grand nombre de meubles et de biens comme de la vaisselle et des vêtements ont été offerts par des citoyens lors de la cueillette organisée samedi à l'aréna de Saint-Fabien.

La mobilisation en soutien aux sinistrés a même dépassé les limites d'entreposage de la municipalité samedi. Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

À la Municipalité, on explique que des courriels continuent d'être envoyés aux bureaux municipaux et des appels téléphoniques sont faits de la part de citoyens qui souhaitent offrir leur aide aux sinistrés.

Le maire de Saint-Fabien, Jacques Carrier, indique qu'il n'est pas étonné de voir la générosité des Bas-Laurentiens.

Il ajoute qu'un résident du district du Bic, à Rimouski, a même offert un logement gratuitement jusqu'au 1er juillet à l'une des familles sinistrées.

Le paysage est méconnaissable selon un citoyen de la 7e avenue à Saint-Fabien. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Heureusement, tous les résidents touchés par l'incendie disposeraient d'assurances habitation.

Seule une personne bénéficie toujours des services de la Croix-Rouge pour se loger. Les autres sinistrés ont été logés chez des parents ou des amis.

Quelques travaux sont toujours effectués sur les lieux de l'incendie, notamment aux fils électriques.

Par ailleurs, l'avis d'ébullition est toujours en vigueur sur le territoire de la municipalité.

Avec les informations de Denis Leduc