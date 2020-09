MM. Legault et Dubé, ce que vous dites en point de presse n’est que mensonge! dénonce une publicité-choc lancée lundi par le Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches (SPSCA-FIQ). À l’avant-plan de cette publicité, on voit une infirmière au visage tuméfié avec une aile cassée.

Vos soi-disant anges gardiens en ont ras-le-bol. Extrait de la publicité diffusée par le SPSCA-FIQ

Ce que M. Legault dit, qu’il est en train de s’entendre à la table de négos avec la FIQ, c’est totalement faux. Il veut diminuer nos conditions de travail et mettre ça encore plus dur que c’était , martèle le président du SPSCA-FIQ, Laurier Ouellet.

Les conditions de travail, dont les heures supplémentaires obligatoires, et le salaire sont au coeur des négociations. La plus récente offre du gouvernement a mené à une manifestation des infirmières le 15 septembre devant l’Assemblée nationale. Cette offre a finalement été rejetée à l’unanimité par les instances syndicales deux jours plus tard.