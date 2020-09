COVID-19 : du vert au rouge, le code de couleur du Manitoba expliqué

Code vert : tout va bien

Le code vert, qui correspond au niveau risque limité , est le moins contraignant. Pour que le Manitoba soit en code vert, il faudrait que la transmission de la COVID-19 soit largement contenue et qu’un vaccin ou un traitement efficace existe. Ce niveau correspond, en quelque sorte, à la situation pré-COVID-19 et le Manitoba n’a jamais été en code vert depuis l’apparition du premier cas de la maladie, le 12 mars dernier.

Critères pour être en code vert Les niveaux de transmission du virus sont très bas ou indétectables.

Un vaccin ou un traitement efficace existe.

Si des petites éclosions isolées surviennent, elles sont rapidement contenues.

Pas de transmission communautaire détectable.

Le système de santé a assez de capacité pour traiter les malades.

Dans un tel cas, aucune mesure sanitaire particulière n’est mise en place.

Le système de réponse à la COVID-19 du Manitoba se base sur quatre couleurs. Photo : Radio-Canada

Code jaune : la prudence s’impose

Le code jaune correspond au niveau prudence . Pour que ce niveau soit activé, il faut que des taux faibles ou modérés de transmission de la maladie soient repérés et que, globalement, la transmission de la COVID-19 soit encore largement sous contrôle.

Critères pour être en code jaune Les niveaux de transmission du virus sont bas ou modérés.

La maladie se transmet au sein d’un même foyer ou avec des personnes avec lesquelles les malades ont été en contact rapproché.

De multiples petites éclosions isolées ou un petit nombre d’éclosions comportant un plus grand nombre de personnes infectées sont repérées, mais la plupart sont sous contrôle.

La transmission communautaire est basse et/ou localisée géographiquement et limitée.

Dans une telle situation, la province a accès à toute une panoplie de mesures qu’elle peut prendre, selon la situation. Par exemple, elle peut limiter la taille des rassemblements, mettre des restrictions en place pour les voyages intra et interprovinciaux, limiter les capacités d’accueil de plusieurs entreprises et services comme les casinos, les bars et restaurants. Elle peut aussi imposer des normes de distanciation physique dans des lieux fermés comme les garderies.

Des mesures sanitaires sont en place dans les garderies scolaires. Photo : Radio-Canada

Au total, ce sont pas moins de 18 mesures  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) que la province peut prendre, mais cela ne veut pas dire qu’elles seront forcément toutes mises en place. Il faut voir ces mesures comme un éventail de solutions auxquelles les autorités sanitaires ont recours au cas par cas, selon les informations dont elles disposent et les risques encourus par la population.

Code orange : des restrictions s’imposent

Le code orange, ou restrictions est le deuxième sur le plan de la gravité dans l'échelle de la province. Pour passer à ce niveau, il faut que la transmission de la COVID-19 soit répandue dans la province et moins sous contrôle.

Winnipeg et 17 autres villages de la grande région métropolitaine de la capitale manitobaine sont en code orange. Photo : Radio-Canada

Winnipeg et 17 municipalités de la région sont en code orange depuis le 28 septembre. Les masques sont obligatoires à l'intérieur dans les endroits publics. Et les rassemblements sont limités à 10 personnes.

Critères pour être en code orange La transmission communautaire de la maladie se produit dans presque tout le Manitoba.

De nouvelles éclosions surviennent mais elles peuvent encore être contrôlées grâce à l’auto-isolement, le dépistage et le suivi des contacts afin d’empêcher de nouvelles contaminations.

Le système de santé est encore en mesure d’absorber et de traiter les malades de la COVID-19.

Dans cette situation, l’éventail de mesures que peuvent prendre les autorités sanitaires s’élargit, tandis que les restrictions, elles, deviennent plus contraignantes.

Elles peuvent, ainsi, limiter davantage la taille des rassemblements, accroître les restrictions pour les voyages intra et interprovinciaux, remettre à plus tard certaines opérations chirurgicales non urgentes, restreindre l’accès aux établissements de santé ou encore ordonner aux élèves de la 9e à la 12e année de suivre les cours à distance… En tout, les autorités peuvent mettre en place 15 mesures différentes.

Les autorités provinciales mènent des discussions avec les bars et restaurants au sujet de possibles mesures de sécurité plus strictes liées au code orange. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Code rouge : la maladie devient incontrôlable

Enfin, le code rouge, ou critique , correspond au niveau le plus grave de l’échelle de la province. Dans ce cas, la transmission du nouveau coronavirus est hors de contrôle et le système de santé n’est pas en mesure de faire face à la crise.

Critères pour être en code rouge La transmission communautaire de la COVID-19 est massive et incontrôlable.

De nouvelles éclosions surviennent en grand nombre et ne peuvent pas être contrôlées grâce au dépistage et au suivi des contacts.

Le virus se propage à des niveaux que la province et le système de santé estiment inquiétants ou critiques.

Concrètement, atteindre le code rouge serait, en quelque sorte, un échec des autorités sanitaires. L’éventail des mesures disponibles pour tenter de remédier à la situation s’étend davantage encore et elles deviennent plus restrictives.

Le Manitoba pourrait, par exemple, réduire de façon extrême les rassemblements, fermer toutes les entreprises non essentielles, annuler toutes les opérations chirurgicales non urgentes, ordonner la fermeture des universités et les obliger à enseigner les cours à distance, fermer les restaurants, bars et autres lieux de loisirs.

En tout, ce sont plus d’une vingtaine de mesures que les autorités sanitaires ont à leur disposition.

Une large flexibilité

Il est important de bien comprendre que toutes les mesures à disposition des autorités sanitaires pour chaque code de couleur ne seront pas forcément mises en place.

Elles ne constituent qu’un éventail de solutions permettant à la province de répondre à des degrés de gravité divers d’une crise en cours.

En fait, le maître-mot du système provincial, c’est la flexibilité. En établissant de longues listes de restrictions potentielles, les autorités sanitaires se donnent ainsi la capacité de répondre à la pandémie de la façon la plus adéquate et la plus précise possible.

Plusieurs cas de COVID-19 ont été déclarés à l'École John Pritchard School où plus de 200 élèves ont maintenant un enseignement à distance pour éviter la propagation. Photo : Radio-Canada / Jillian Taylor

Les mesures peuvent être prises de manière localisée, comme ce fut le cas en août dans la région sanitaire Prairie Mountain, ou par secteurs d’activité économique. Par exemple, certaines pourraient s’appliquer uniquement à l’hôtellerie quand d’autres pourraient concerner que l’industrie des loisirs. Elles peuvent ainsi varier d’échelle et viser une région, une ville ou encore un établissement.

Ainsi, plusieurs centres de soins pour personnes âgées ont été en code orange dans la province, sans pour autant que la ville où ils sont situés soit, elle aussi, en code orange. Cela a notamment été le cas avec le centre Bethesda Place à Steinbach.

Le centre de soins pour aînés Bethesda Place à Steinbach a été le site d'une éclosion. Il avait été mis en code orange. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Pour les écoles, le degré de précision va plus loin, puisque des mesures peuvent être prises à l’échelle d’une classe.

Ce serait le cas si, par exemple, un cas de COVID-19 survenait dans une classe de maternelle à la 8e année, au sein d’une cohorte. Si aucune transmission n’est détectée, alors seule cette classe pourrait être soumise à des mesures, tandis que le reste de l’école pourrait rester ouvert et fonctionner normalement.

Bref, ce qu’il faut retenir, c’est que :