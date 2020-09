Les propos polémiques du président de la Chambre de commerce de Yorkton critiqués

Mike Stackhouse a exprimé des doutes sur son blogue personnel et sur les réseaux sociaux, remettant en question l'efficacité du port du masque et a critiqué la réponse du gouvernement face à la pandémie en la qualifiant de réaction excessive.

Ses commentaires surviennent alors que l'école secondaire régionale de Yorkton a annoncé qu'elle fermait ses portes et qu'elle passait à l'apprentissage à distance jusqu’au 19 octobre, alors qu'au moins quatre personnes de l'école ont été déclarées positives à la COVID-19, dimanche.

Le docteur Denis Kendel, qui est un consultant en politiques de santé de Saskatoon, a qualifié les propos de Mike Stackouse de faux et de controversés. Il ajoute qu'il était particulièrement troublant que de tels propos viennent d'un leader communautaire.

Un citoyen responsable ne devrait pas mettre inutilement d'autres personnes en danger , déclare le Dr Kendel.

Dans un article publié lundi sur son blogue intitulé Stackhouse Soapbox , Mike Stackhouse déclare qu'il n'était pas anti-masque, invoquant plutôt la liberté de choix de chaque individu.

Il indique qu'il n'irait pas dans une épicerie ou une entreprise obligeant le port du masque. Il ajoute qu'une politique de masque obligatoire amènera les gens à faire leurs achats en ligne.

J'ai encore la possibilité de choisir et je vais acheter chez ceux qui ne m'obligent pas à porter un [masque] , écrit Mike Stackhouse.

Selon lui, les masques sont appropriés lors de concerts, d'événements sportifs ou dans le transport en commun. Il ajoute qu'il serait approprié d'en porter un autour de personnes vulnérables.

Cependant, je pense aussi que si vous êtes une personne vulnérable, vous devez également être responsable de vous-même et ne pas miser sur le fait que des étrangers soient responsables de vous , écrit-il.

La Chambre de commerce de Yorkton n'a pas fait de commentaires sur le sujet, mais le propriétaire de l'entreprise où Mike Stackhouse travaille a affirmé se dissocier de ses commentaires.

Ces opinions ne sont pas celles de Source Embroidery ou de son personnel , a dit le propriétaire de l’entreprise, Kirk Weinmaster lors d’une entrevue avec CBC, lundi.

Le Dr Kendel a déclaré ne pas savoir pourquoi M. Stackhouse a tenu ces propos, mais il note que de nombreux sceptiques de la COVID-19 sont influencés par le ton toxique qui règne sur les médias sociaux, en particulier aux États-Unis.

Il y a une école de pensée au sujet de la liberté personnelle et des adeptes qui affirment que "personne ne me dira quoi faire". [Ces gens] sont invités à rester chez eux et à ne pas porter le masque. Lorsqu'on sort, on met d'autres personnes en danger.

Denis Kendel, consultant en politiques de santé