Élections 2020 : Vancouver, un espoir pour le NPD

Sur la scène provinciale, la ville de Vancouver est formée de 11 circonscriptions. Huit d’entre elles sont détenues par le NPD et trois par le Parti libéral.

Le NPD n’est pas menacé dans ses circonscriptions bastion comme Vancouver-Mount Pleasant, Vancouver-Hastings, Vancouver-Kensington, Vancouver-Kingsway et Vancouver-West End. Le Parti libéral peut aussi compter sur une victoire dans Vancouver-Quilchena, la circonscription de son chef Andrew Wilkinson, qui n’a jamais élu de candidat NPD.

Vancouver-False Creek : le NPD compte sur une victoire

En 2017, le NPD a failli remporter la course dans Vancouver-False Creek, une circonscription qui a toujours été libérale depuis sa formation, en 2009.

La candidate NPD Morgane Oger n’avait perdu que par 415 voix au profit de l’ancien maire de Vancouver, Sam Sullivan. Elle aurait voulu s’y représenter, mais le NPD a plutôt choisi Brenda Bailey, la directrice de DigiBC à l’investiture.

L'ex-candidate NPD Morgane Oger a espoir que son parti gagnera dans Vancouver-False Creek. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Selon Morgane Oger, la victoire du NPD se joue sur les points chauds de l’actualité.

« Ça comprend le problème de manque de logements pour les sans-abris, le coût du logement dans la région, bien sûr la crise de la COVID-19. c'est une influence énorme sur ce qui est en train de se passer, et la crise des opioïdes », constate celle qui continue de militer pour le NPD.

Et sur le terrain, Morgane Oger sent que la façon de gérer la pandémie du gouvernement Horgan lui apporte de nouveaux appuis.

J'ai l'impression que le support du NPD grandit de jour en jour, que ça se voit et que c'est des gens qui ont voté dans une autre direction la dernière fois. Morgane Oger, ex-candidate NPD dans Vancouver-False Creek

Mais Sam Sullivan est un adversaire féroce. Que ce soit au municipal ou aux deux dernières élections provinciales, il n'a jamais perdu d'élections.

Sam Sullivan tente de se faire élire pour une troisième fois dans Vancouver-False Creek où il habite depuis 17 ans. Photo : Chad Hipolito/La Presse canadienne

Depuis le mois de mai, il organise régulièrement des rencontres Zoom avec ses électeurs sur la sécurité dans les quartiers de sa circonscription. Sa priorité est d’assurer la sécurité tout en assurant la prospérité des quartiers.

À écouter: Le reportage de Julie Landry à Phare Ouest sur les circonscriptions de Vancouver

Autre circonscription à surveiller : Vancouver-Fraserview

La circonscription de Vancouver-Fraserview vote autant libéral que NPD. Le néo-démocrate George Chow avait battu la libérale Susan Anton par moins de 1000 voix en 2017. M. Chow tente de garder son siège et il fera face au libéral David Grewal, un homme d’affaires qui avait presque réussi à se faire élire comme député municipal de Vancouver.

Fait à noter, cette circonscription a toujours voté du côté du parti au pouvoir depuis sa formation en 1991.

La circonscription Vancouver-Langara, elle, a toujours été libérale depuis sa formation en 1991. Le député sortant, Michael Lee, s’y représente, mais le NPD espère y faire un gain avec la candidature de l’environnementaliste Tessica Truong.

En terminant, on ne peut pas dire que les circonscriptions de Vancouver-Fairview et de Vancouver-Point Grey sont des bastions NPD, mais les ministres sortants vedettes, George Heyman et David Eby, s’y représentent et ne sont pas considérés comme risqués pour le NPD, selon de nombreux observateurs.