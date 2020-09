Cette école qu'on promet à la veille d'élections partielles à l'Î.-P.-É.

L'annonce du remplacement de l'école élémentaire de langue anglaise Sherwood, à Charlottetown, en avait fait sourciller plusieurs lors du dépôt du budget provincial d'immobilisation 2017.

L'ancien gouvernement libéral de Wade MacLauchlan s'était engagé à investir 23 millions de dollars dans cet établissement situé à un jet de pierre d'une circonscription où se tenait alors une élection partielle pour remplacer l'ancien ministre Doug Currie, qui avait annoncé sa démission quelques semaines plus tôt.

À l'époque, l'opposition avait accusé le gouvernement de vouloir acheter des votes .

Pour la petite histoire, c'est le Parti vert qui a remporté le scrutin en faisant élire Hannah Bell, la deuxième députée de son histoire dans la province insulaire.

Or, la nouvelle école Sherwood n'est pas encore construite.

Et c'est au tour des progressistes-conservateurs de Dennis King d'annoncer le projet, à la veille du déclenchement d'une autre élection partielle, celle-là dans la circonscription voisine de Charlottetown-Winsloe.

Le député libéral Heath MacDonald se dit étonné par le moment choisi par le gouvernement pour cette nouvelle annonce. Il s'agit d'une drôle de coïncidence, selon lui.

C'est peut-être une coïncidence? Mais si on regarde les choses d'un point de vue politique, on se dit que [le gouvernement] aurait pu lancer un appel d'offres pour ce projet depuis un an déjà.

Heath MacDonald, député libéral de l'Île-du-Prince-Édouard