Attente d’une enquête préliminaire pour Daniel Laframboise

Déjà accusé de séquestration et d'agressions sexuelles dans un autre dossier, Daniel Laframboise, de Rouyn-Noranda, doit aussi faire face à des accusations de fraude à l’identité.

Une enquête préliminaire doit être effectuée avant que ne s'amorce le procès. L’avocate de la Couronne, Me Mélanie Gagné, et l’avocate de la défense, Me Véronique Talbot, indiquent que cette procédure devrait durer trois jours.

Le dossier de Daniel Laframboise devra se présenter de nouveau devant la cour vendredi, le 2 octobre, où une date pourrait être fixée pour entamer l’enquête préliminaire. Le procès devra donc se dérouler devant juge et jury, avec enquête préliminaire.

Me Talbot a aussi demandé à ce que l’accusé n'ait pas à se présenter au tribunal vendredi, demande qui a été acceptée.

Daniel Laframboise est accusé de s'être frauduleusement fait passer pour une autre personne, vivante ou morte avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne.