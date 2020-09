14,8 % des électeurs votent par anticipation à L’Ancienne-Lorette

Il s'agissait en quelques sortes une répétition générale pour en vue du scrutin du 4 octobre qui doit permettre de remplacer le maire Émile Loranger, décédé de problèmes cardiaques en avril alors qu’il était toujours en fonction.

[La pandémie] ne semble pas avoir dissuadé du tout les gens. On a vraiment prévu une distanciation, même plus que ce qui est exigé par les normes de la santé publique , souligne la présidente de l’élection, Marie-Hélène Leblanc-Bourque.

Elle souligne au passage la collaboration des Lorettains qui, en vaste majorité, n’ont pas rechigné à l’idée de suivre les mesures sanitaires mises en place dans le bureau de vote aménagé dans la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette.

On a vraiment eu très peu de personnes rébarbatives à l’effet de porter le masque ou de désinfecter ses mains. Les citoyens ont vraiment bien collaboré. Marie-Hélène Leblanc-Bourque, présidente de l’élection pour la mairie de L'Ancienne-Lorette

Marie-Hélène Leblanc-Bourque estime aussi que les temps d’attente avant de pouvoir voter par anticipation étaient même plus courts qu’aux élections de 2017. On a prévu plus de salles et plus d’espace pour que les gens puissent voter, alors il y a moins de temps d’attente.

Selon elle, la manière dont le vote par anticipation s’est déroulé augure bien pour le scrutin général de dimanche. Environ 140 personnes s’assureront du bon déroulement de l’élection.