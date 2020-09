COVID-19: Ottawa connaît sa deuxième plus importante hausse de cas

Il s’agit de la seconde plus importante hausse de cas enregistré à Ottawa depuis le début de la pandémie. Le 22 septembre, la Ville d'Ottawa a enregistré un record quotidien d'infections à la COVID-19 avec 93 cas.

Dans l’est ontarien, le nombre de nouveaux cas est également en croissance. Le Bureau de santé de l’Est de l'Ontario ( BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ) a enregistré 7 nouveaux cas de COVID-19 au lendemain d’une journée où 3 nouveaux cas avaient été rapportés.

Record en Ontario

L'Ontario rapporte lundi sa plus forte hausse du nombre de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie avec 700 nouvelles infections à la COVID-19 et un nouveau décès. Le nombre de cas actifs de COVID-19 continue de croître pour la 25e journée consécutive en Ontario. L'Association des hôpitaux de l'Ontario demande un retour à la deuxième étape de confinement pour le Grand Toronto et la région d’Ottawa.

Encore une hausse en Outaouais

En Outaouais, 27 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés, ce qui porte à 1292 le nombre de personnes qui ont contracté la maladie. Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais rapportait la veille 14 cas.

Pour l’Outaouais il s’agit de la troisième hausse en importance depuis le début de la crise, après le record de jeudi dernier avec 36 cas.

La région de l’Outaouais est toujours dans la zone orange où les risques sont qualifiés de « modérés », alors que la province de Québec est sur le point de faire basculer les régions de Montréal et de Québec dans la zone rouge. Une annonce en ce sens devrait être faite vers 17h30 lundi.

Plus de détails à venir.