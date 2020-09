L'Abitibi-Témiscamingue compte deux nouveaux cas de COVID-19

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) confirme que ces cas sont reliés avec l'éclosion détectée à l'unité de santé mentale de l'hôpital de Rouyn-Noranda. Il y a maintenant 6 cas actifs dans la région.

Selon le CISSS-AT, les deux personnes qui ont reçu un résultat positif ont eu des contacts significatifs avec les cas signalés la semaine dernière. Un travailleur de la santé de l'unité de santé mentale au centre hospitalier de Rouyn-Noranda est atteint de la COVID-19.

Vendredi dernier, la présidente-directrice générale du CISSS-AT a spécifié que cette première éclosion depuis le printemps marque le début de la deuxième vague de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue.