Zone rouge : propriétaires de bars et restaurants retiennent leur souffle

Les propriétaires de bars et de restaurants craignent d'être parmi les principales victimes collatérales du passage des régions de Québec et Montréal en zone rouge .

Leur incertitude grandit au même rythme où les secondes s'égrainent avant que le ministre de la Santé, Christian Dubé, dévoile officiellement lundi, en fin d’après-midi, les nouvelles mesures qui découleront du basculement de l'orange au rouge des deux régions les plus peuplées du Québec.

Fermetures temporaires des salles à manger et de tous les bars, casinos, tavernes et brasseries? Livraisons et commandes pour emporter uniquement permises? Les restrictions qui vont accompagner cet état d'alerte maximum ne sont pas encore connues et restent floues.

Manque de communication

Le PDG de la Corporation des propriétaires de bars du Québec, Renaud Poulin, retient son souffle. Il apprendra les nouvelles mesures reliées à son industrie en même temps que tout le monde.

M. Poulin ne souhaite pas que le gouvernement procède à des fermetures des bars, mais la santé publique ne semble pas ouverte à discuter avec lui de solutions potentielles pour éviter d’en arriver là.

Dans l’industrie, avec tous les autres départements, que ce soit Loto-Québec, la Régie des alcools, des courses et des jeux, tout le monde collabore pour trouver des solutions. Mais avec le ministère de la Santé, il n’y a absolument rien qui se passe et c’est malheureux, car on aurait pu peut-être trouver des solutions il y a deux, trois ou quatre semaines, mais il n’y a aucune communication , dénonce Renaud Poulin.

Est-ce la faute aux bars?

Renaud Poulin ne comprend pas non plus pourquoi les bars devraient écoper, alors que la deuxième vague ne semble pas provenir de ces établissements, selon ses dires.

Les risques sont peut-être moins grands dans nos commerces. Si jamais [nos clients] sortent dans des maisons privées, ça pourrait être pire. Au moins, nous, on a des gens qui font de la surveillance , ajoute-t-il.

Si on ferme nos commerces, ces gens-là vont aller où maintenant? Il n’y aura plus aucune discipline qui va se faire. Le risque est beaucoup plus grand. Renaud Poulin, PDG de la Corporation des propriétaires de bars du Québec

Une décision fatale pour des restaurants?

Camil Lacroix, président de la Société de développement commercial ( SDCSociété de développement commercial ) Maguire et propriétaire du restaurant Chaz à Québec, abonde dans le même sens. Il estime qu’une fermeture des restaurants, aussi temporaire soit-elle, pourrait être fatale pour de nombreux propriétaires.

On est en attente, sur le qui-vive. S’ils ferment les commerces, ce n’est pas tout le monde qui va pouvoir survivre , pense-t-il.

Ou bien, on va garder les restaurants ouverts, mais restez chez vous. C’est une contradiction. Camil Lacroix, président de la SDC Maguire

Nageant dans l’inconnu, M. Lacroix se prépare tout de même depuis quelques semaines déjà. On a élaboré un menu plus différent, et on est prêt si on doit passer en mode "prêt à manger" . On sera capable de le faire rapidement, mais je ne pourrai pas garder tous mes employés ».

L’annonce du premier ministre François Legault et du ministre de la Santé Christian Dubé est prévue à 17 h 30.