La Ville de Québec abandonne ses publicités à CHOI Radio X

L’administration Labeaume n'achètera plus de publicité sur les ondes de la radio CHOI Radio X parce qu'elle met en danger le « bien-être » des citoyens et la « santé publique ».

La Ville estime que le comportement des propriétaires de cette station de radio constitue un danger pour la santé publique et le bien-être des citoyens de Québec, car CHOI fait la promotion de l’opposition aux mesures sanitaires durant cette période de grave pandémie , peut-on lire dans un communiqué envoyé lundi.

Le logo de CHOI Radio X à Québec Photo : CHOI Radio X

Vendredi, le gouvernement du Québec a critiqué CHOI Radio X de ne pas diffuser sur ses ondes une publicité qui vise à combattre le discours des complotistes de la pandémie. La station de Québec fait justement l’objet de critiques, car elle choisit de donner la parole à ceux qui décrient les consignes de la santé publique.

Par leur choix de promouvoir l'opposition aux mesures sanitaires, les propriétaires de cette station de radio mettent en danger la santé et potentiellement la vie des citoyens de Québec et d’ailleurs. Sous le couvert de l’idée de la liberté d’opinion, cette organisation valorise les idées s’opposant aux mesures sanitaires , ajoute David O’Brien, porte-parole de la Ville de Québec.

La Ville de Québec indique dépenser des millions de dollars depuis plusieurs mois pour contrer les effets de la pandémie.

Québec doit basculer en zone rouge, lundi, et connaître un resserrement des mesures de confinement. La région n’aura passé qu’une semaine en état d’alerte modérée (jaune).

Au gouvernement d'emboîter le pas

Le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti, demande au gouvernement Legault de faire de même.

Maintenant, au tour du gouvernement du Québec d’emboîter le pas et de retirer toutes ses publicités des ondes de CHOI Radio X, tant et aussi longtemps que la station refusera de diffuser des messages de la santé publique.

Samedi, le gouvernement a indiqué vouloir abandonner sa campagne publicitaire prévue à CHOI Radio X sans plus de débat. On va passer par-dessus ça et on va continuer avec d'autres médias , a déclaré Jérôme Thibaudeau, porte-parole au ministère du Conseil exécutif.

