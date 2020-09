Célébrer l'Halloween en temps de pandémie de la COVID-19 en Saskatchewan

Les consignes touchent l’utilisation de pinces pour distribuer les sucreries ainsi que l'attente de 72 heures avant de toucher les bonbons.

Le gouvernement fait aussi des recommandations au sujet des attractions liées à l'Hallowen. Les maisons hantées doivent mettre en place un système de circulation à sens unique et laisser 10 minutes de séparation entre chaque groupe.

Si certains parents sont rassurés, d’autres ne laisseront pas leurs enfants arpenter les rues le 31 octobre prochain.

Pam Vukman est la mère de deux jumelles qui habite à Regina. Elle est enchantée de savoir que les festivités d’Halloween auront lieu.

Mes filles vont pouvoir sortir de la maison le 31 octobre, affirme-t-elle. Elles auraient été tellement tristes de ne pas pouvoir aller de maison en maison.

Cependant, Pam Vukman reconnaît que les célébrations seront différentes cette année. Elle et ses deux fillettes âgées de 5 ans iront moins loin et se limiteront aux maisons d'amis et de membres de sa famille.

Quand vous avez 5 ans, l'Halloween est un des événements de l’année. Pam Vukman

Une autre mère de famille de Regina, Tiffanny Farnell, ne souhaite pas que ses enfants de 11 et 12 ans participent aux festivités cette année. Elle souligne notamment des raisons de sécurité.

En raison de restrictions, ils vont devoir marcher longtemps avant de trouver une maison où l’on distribue des bonbons , soutient Tiffanny Farnell.

Elle redoute également que les règles émises par les autorités soient oubliées lors de la fébrilité du 31 octobre.

Une habitante de Saskatoon, Thelma Snow, estime que certains parents exagèrent. Nous ne devons pas être paranoïaques, nous devons être attentifs.

Elle distribuera les bonbons grâce à une pince et suivra les règlements provinciaux.

Avec les informations de Morgan Modjeski