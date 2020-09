Le défilé du père Noël remis en question à Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke et le comité doivent prendre leur décision cette semaine.

La présidente du conseil d'administration de Féeries hivernales de Sherbrooke, Sylvie L. Bergeron, rappelle que ce sont 35 000 personnes qui assistent au défilé chaque année.

Plusieurs formules sont analysées en ce moment.

Peut-être une formule virtuelle, peut-être une autre formule. Pourquoi pas une formule inversée? C’est à ça qu’on réfléchit ces temps-ci, ce n’est pas simple. Un défilé ça ne se vire pas sur un trente sous comme on veut. On va peut-être faire une formule plus simple, pour offrir quand même quelque chose à la population , a-t-elle précisé en entrevue à Par ici l’info.

La formule inversée permettrait à la population d’effectuer un circuit à pied ou en voiture, par exemple, plutôt que de se rassembler aux abords des rues sherbrookoises.

Des milliers de Sherbrookois attendent chaque année l'arrivée du père Noël. (archives) Photo : Radio-Canada / Denis Gervais

Ailleurs en région, la Ville de Granby a décidé d'annuler tous ses principaux événements d'ici la fin de l'année.

Les annulations d’activités se multiplient également du côté de Drummondville.