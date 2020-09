L’école secondaire Gérard-Filion, à Longueuil, fermée en raison de la COVID-19

On dénombre 7 enseignants et 26 élèves qui sont atteints de la maladie, mais de nombreuses personnes doivent encore être testées.

Pour le moment, uniquement les élèves du secondaire 1 et 2 et leurs enseignants ont subi un test de dépistage, il y a plus d’une semaine. Les tests se poursuivront cette semaine chez le reste du personnel et des élèves de l’école.

Les élèves ne seront toutefois pas en congé. Déjà lundi, un enseignement à distance est dispensé à ceux qui sont en secondaire 1 et 2. Dès mercredi, celui-ci sera étendu à tous les autres élèves de l’école.

La Direction de santé publique estime que la fermeture temporaire est le meilleur moyen de cesser la transmission dans l’école , a indiqué le Centre de services scolaire Marie-Victorin dans un communiqué conjoint avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre.

La Santé publique enjoint les élèves touchés par cette fermeture à rester à la maison et leur demande de ne pas participer à des activités sportives ou sociales à l’extérieur, et ce, même s’ils ont reçu un premier résultat de dépistage négatif.