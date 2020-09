La hausse des cas de COVID-19 au Québec inquiète le Nouveau-Brunswick

Est-ce que cette vague atteindra le Nouveau-Brunswick? Le risque est haut , a affirmé la Dre Jennifer Russell en entrevue lundi matin à l’émission La matinale, d’Ici Acadie.

Les régions de Montréal et de Québec passeront de l’alerte orange à l'alerte maximale rouge dans les prochains jours. C’est ce qu’a affirmé dimanche soir le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, à l’émission Tout le monde en parle.

Moi, ça m’inquiète beaucoup et je crois que les Néo-Brunswickois devraient être inquiets aussi. Ils devraient l’être au point de vraiment suivre les directives. Nous, on peut continuer à être dans le jaune si on n’a pas beaucoup d’éclosions et même si les éclosions sont vraiment petites du point de vue du nombre de gens , a indiqué la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick.

La Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, se préoccupe de la remontée du nombre de cas de COVID-19 au Québec. Photo : Radio-Canada

Selon la Dre Russell, il est vraiment important d’avoir le moins de contacts étroits possible avec d’autres personnes.

Si c’est un nombre très bas, c’est plus facile à gérer. Ça veut dire que moins de personnes seront obligées de s’isoler et de se faire tester. Moins de gens seront malades et hospitalisés. Il faut gérer le fait que nous sommes en saison de grippe aussi , a-t-elle précisé.

La Santé publique demande donc à tous les Néo-Brunswickois de se faire vacciner contre la grippe cette année pour éviter le plus grand nombre possible d’hospitalisations.

C’est vraiment pour protéger, tous nos hôpitaux et tous nos travailleurs de la santé aussi , a martelé la Dre Russell.

Selon le dernier bilan présenté vendredi par la Santé publique, le Nouveau-Brunswick compte sept personnes qui ont toujours la COVID-19.

Consignes à venir pour l’ Halloween

Par ailleurs, le Nouveau-Brunswick annoncera bientôt les directives concernant l’Action de grâce et l’Halloween sur son site web. Les consignes pour l’Halloween devraient venir le 28 septembre d’après la médecin hygiéniste.

Ces consignes seront différentes selon le nombre de cas dans la province, mais la Santé publique dit ne pas vouloir plusieurs mains dans un même pot de friandises, entre autres.

Avec les renseignements des émissions La matinale et Tout le monde en parle