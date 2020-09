Fin de la grève générale dans les garderies en milieu familial de la région

C’est un soupir de soulagement dans la région d’après la présidente de l'Alliance des intervenantes en milieu familial du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie St-Arnaud.

Je suis contente qu’on ait eu une offre, on était un peu désespéré de la longueur. On méritait une offre. On a enfin quelque chose sous la dent , a-t-elle précisé lors d’un entretien téléphonique.

Des milliers d’enfants pourront retourner à la garderie dès demain.

Il y a avait beaucoup d’ennui, autant des intervenantes, que des parents et des enfants. Julie St-Arnaud, présidente de l'Alliance des intervenantes en milieu familial du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les discussions seront présentées aux membres du syndicat lundi à 19 h 30. Le dévoilement du résultat du vote aura lieu le 5 octobre prochain.

Au Québec, près de 50 000 familles ont recours à des services de garde en milieu familial.

D'après des informations de Mélanie Patry.