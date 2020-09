Pêche : avec un député, les Mi’kmaq ont plus d'influence qu'il y a 20 ans

Maintenant, le premier député fédéral mi’kmaq est au gouvernement, et il tente d'aider sa communauté alors que le lancement d'une pêche autochtone au homard dans la baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, se heurte à une résistance farouche.

Je me demande s'ils auraient déjà pensé, il y a 20 ans, qu'ils auraient deux sénateurs mi’kmaq et un député mi’kmaq qui pourraient aider à influencer et à travailler avec le gouvernement pour trouver une solution , a déclaré le député libéral lors d'une récente entrevue accordée dans sa circonscription du Cap-Breton.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Jaime Battiste le soir de son élection comme député fédéral de Sydney—Victoria le 21 octobre 2019. Photo : CBC

Son rôle est perçu par certains observateurs comme un signe que l'influence politique des Mi’kmaq s'accroît graduellement par rapport à l'époque des affrontements au large de Burnt Church, au Nouveau-Brunswick, dans la baie de Miramichi, entre 1999 et 2002.

Curtis Bartibogue, un pêcheur de homard mi’kmaq qui a été arrêté par des agents du ministère des Pêches et des Océans au cours de cette période, estime que les droits issus de traités demeurent relativement inconnus auprès du grand public, mais les gouvernements sont plus réticents à instaurer des mesures de répression.

Il y a maintenant une grande différence dans les relations entre le gouvernement et les Autochtones en raison de notre capacité à faire entendre notre voix au sein du gouvernement , a-t-il confié en entrevue depuis sa communauté, maintenant connue sous le nom de Première Nation d’Esgenoôpetitj.

Le pêcheur Curtis Bartibogue le 29 août 2020 à Miramichi. Il a été candidat du Parti vert du Nouveau-Brunswick dans la circonscription de Baie-de-Miramichi—Neguac, à l'élection générale du 14 septembre 2020 dans cette province. Photo : Radio-Canada / Janique Leblanc

M. Bartibogue a récemment suivi de près la Première Nation de Sipekne'katik qui a organisé une cérémonie le 17 septembre au quai de Saulnierville, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, pour délivrer cinq permis de pêche au homard.

L'arrêt Marshall de la Cour suprême invoqué

Comme la Première Nation d’Esgenoôpetitj, la communauté de la Nouvelle-Écosse cite la décision de la Cour suprême du Canada de 1999 selon laquelle Donald Marshall fils avait le droit issu de traités de pêcher les anguilles quand et où il le voulait, sans permis.

L'arrêt Marshall a également statué que les Mi’kmaq, Wolastoqiyik (Malécites) et Passamaquoddy pouvaient chasser, pêcher et se rassembler pour gagner une subsistance convenable , bien que le tribunal ait donné suite à une clarification deux mois plus tard, affirmant que le droit issu du traité était assujetti à la réglementation fédérale.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Donald Marshall fils lors d'une conférence de presse le 17 septembre 1999 à Halifax, le jour où la Cour suprême du Canada a rendu l'arrêt qui porte son nom. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Comme dans les crises précédentes, l'opposition des pêcheurs non autochtones repose sur des arguments selon lesquels les Premières Nations devraient respecter les mesures de conservation du gouvernement fédéral, ce qui rendrait la pêche hors saison illégale.

Des centaines de pêcheurs non autochtones se sont rassemblés pour manifester aux quais après l'annonce de la nouvelle pêcherie en Nouvelle-Écosse ce mois-ci, et plus tard, une flottille a sorti 350 casiers mi’kmaq de l'eau.

Ottawa se comporte différemment

Cependant, la réaction d'Ottawa a été différente de celle du début des années 2000.

Les sénateurs Dan Christmas, de la Première Nation de Membertou et Brian Francis, de la Première Nation de Lennox Island, ont publié une lettre indiquant que les Mi’kmaq avaient des droits issus de traités pour chasser, pêcher et gagner leur vie convenablement.

Les sénateurs Dan Christmas (à gauche), de la Première Nation de Membertou, et Brian Francis (à droite), de la Première Nation de Lennox Island. Photo : Sénat du Canada

La ministre des Pêches, Bernadette Jordan, et la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, ont déclaré dans un communiqué la semaine dernière qu'elles ne toléreraient pas les actions des pêcheurs non autochtones, soulignant qu'il n'y a pas de place pour les menaces, l'intimidation ou le vandalisme .

Vendredi, le chef Mike Sack, de la Première nation de Sipekne'katik, a confirmé qu'il s'entretiendrait cette semaine avec Mme Jordan et ses fonctionnaires pour définir à quoi pourrait ressembler la pêche de sa communauté.

Et les bateaux des Premières Nations ont continué à pêcher.

Mike Sack, chef de la Première Nation de Sipekne'katik, le 19 septembre 2020 à Saulnierville en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Jeorge Sadi

Pendant ce temps, M. Battiste et les sénateurs mi’kmaq se sont rencontrés vendredi à la Première nation de Membertou, au Cap-Breton, et ont eu des discussions en ligne avec les ministres Jordan et Bennett.

Jaime Battiste, un avocat qui enseignait les traités autochtones à l'université, prône un concept de système de pêche cogéré, avec les représentants mi’kmaq qui auraient directement leur mot à dire dans la réglementation.

Il pourrait s'agir de l'Office canadien des pêches mi’kmaq. Je ne suis pas certain si une loi fédérale est nécessaire , a-t-il précisé.

Il reste à voir à quel point les opinions du député de 41 ans seront influentes.

Ottawa accusé de se traîner les pieds

L'avocate Naiomi Metallic, titulaire de la chaire en droit et politique autochtones à l'Université Dalhousie (archives). Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Naiomi Metallic, titulaire de la chaire en droit et politique autochtones à l'Université Dalhousie, croit qu'une solution négociée est nécessaire. Celle-ci devrait reconnaître les droits issus de traités et inclure un rôle important et significatif pour les Mi’kmaq dans la gestion de leur propre pêche , selon Mme Metallic.

Elle a indiqué qu'à ce jour, l'approche du ministère des Pêches et des Océans a été d'octroyer des permis commerciaux à certaines communautés mi’kmaq désireuses de participer. Mais cela n'a pas réglé l'enjeu de la pêche pour une « subsistance convenable » sous le contrôle des Autochtones, a-t-elle remarqué.

Le Canada traîne et traîne les pieds à la table des négociations et les gens en ont assez , a-t-elle ajouté.

Curtis Bartibogue, qui détient maintenant un permis commercial, a expliqué que sa communauté avait accepté les permis du ministère après des années de lutte, mais selon lui la pression pour plus de contrôle reviendra.

Il a dit que sa communauté venait de terminer une pêche conventionnelle de deux semaines, où il estimait qu'environ 500 casiers avaient été installés pour une prise totale de homard d'environ 20 000 livres (plus de 9070 kilogrammes).