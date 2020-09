Pas de Coupe du monde de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne en 2021

Les amateurs de vélo de montagne devront se priver de la Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne jusqu'en 2022. L'évènement n'aura pas lieu en 2021 et doit revenir en 2022 et 2023.

L'étape de Québec ne figure pas dans le calendrier écourté de l'Union cycliste internationale (UCI) en 2021.

Comme il était important pour nous de pouvoir avoir un contrat d’au moins deux années consécutives, notamment pour nos partenaires, et que ça ne semblait réellement pas possible d’obtenir 2021 et 2022, l’organisation a fait le choix d’opter pour 2022 plutôt que 2021 , estime Marie-Michelle Gagné, chef relations médias chez Gestev, responsable de l'organisation.

Cela nous a finalement permis d’obtenir de la part de l’UCI un engagement pour qu’une étape nous soit confiée en 2023. Donc ce sera 2022 et 2023 pour le Mont-Sainte-Anne , confirme Mme Gagné.

La Coupe du monde de vélo de montagne du Mont-Sainte-Anne 2020 était prévue du 21 au 23 août. Elle a été annulée en raison de la pandémie de la COVID-19.