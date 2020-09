Incendie majeur au centre-ville de Sherbrooke

Selon les pompiers, l'incendie s'est déclaré sur le toit du bâtiment qui abrite des commerces et des logements inoccupés. Toutefois, 16 locataires des bâtiments avoisinants ont dû être évacués.

Nos équipes font des vérifications, mais je vous dirais que le gros de l'incendie est maîtrisé , indique le chef aux opérations du Service incendie de Sherbrooke, Stéphane Brochu.

C'est un passant qui a alerté les pompiers vers 16 h 20. Avec mon fils, on se promenait sur la rue et on a commencé à voir de la fumée noire sur la toiture et le temps d'arriver ici on commençait à voir des flammes et nous avons appelé les pompiers , raconte Bernat Riera.

Sur Dufferin, c'était noir, noir, ça boucanait, ça faisait mal aux yeux, la fumée. Bernat Riera, passant

Le passant affirme avoir été impressionné par la rapidité des pompiers qui sont arrivés sur les lieux peu après son appel et se sont immédiatement mis en action.

Comme l'attaque a été rapide, le chef aux opérations souligne que les dommages que l'eau a pu faire au bâtiment ont été limités.

Des entreprises touchées

L'incendie a touché le bâtiment qui abrite notamment le café Kaapeh. Sa propriétaire affirme être sous le choc à la suite de cet événement.

Je n'ai pas vu l'intérieur, je croise les doigts, parce que c'est une année où ça nous tente pas d'avoir cet événement-là de plus , explique-t-elle.

La propriétaire reste positive puisque l'incendie est demeuré sur le toit. Elle est aussi rassurée puisque tous les clients et le personnel ont pu rapidement évacuer les lieux.