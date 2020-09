Des cas de COVID-19 forcent la fermeture temporaire de bars et restaurants d'Ottawa

De nombreux bars et restaurants d'Ottawa ont fermé leurs portes de façon préventive au cours des derniers jours en raison de la COVID-19.

The Lieutenant's Pump, The Elgin Beer Project, Deacon Broadie's et Al's Steakhouse, tous situés sur la rue Elgin, ont été fréquentés par au moins une personne déclarée positive à la maladie.

Ces établissements sont fermés temporairement jusqu'à nouvel ordre. Leurs employés subiront un dépistage au cours des prochains jours.

Le pub Union 613 de la rue Somerset a également fait savoir sur Facebook qu'il sera fermé pour au moins quelques jours.

Les employés des bars et restaurants qui sont fermés temporairement seront testés au cours des prochains jours. Photo : Radio-Canada

Ces commerces ont décidé d'y aller de prudence, mais auraient pu laisser leurs portes ouvertes dans les circonstances.

Selon les directives de Santé publique Ottawa, il faut qu'au moins deux personnes qui ont fréquenté le même endroit aient reçu un test positif à la COVID-19 avant d'ordonner la fermeture.

Avec les informations d'Ismaël Sy