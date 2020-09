Une entreprise de Drummondville fera la réfection du métrolink de Los Angeles

Ce nouveau mandat d’envergure permettra à l’entreprise de créer plusieurs dizaines d’emplois.

Malgré la pandémie, la production se poursuit donc à un rythme effréné chez Khrome Produit Transport.

Notre client nous demande de travailler au niveau de notre spécialité, les panneaux d'intérieur et des sièges et on réactive aussi un actif en ingénierie de modules de toilettes c'est le gros morceau de cette remise à neuf , souligne le pdg de l’entreprise Martin Dufour.

Pour respecter le cadre légal de ce type de mandat, l'entreprise a mis la main sur cette usine en sol américain où une dizaine d'emplois sont créés.

On a décidé de s'installer à Plattsburgh ce qui nous permet entre autres d'utiliser certaines de nos ressources pour aller travailler là-bas tout en respectant les règles pour travailler aux États-Unis , précise de pdg.

Des retombées à Drummondville

Les installations de l'entreprise à Drummondville bénéficient aussi des retombées de ce contrat, puisqu’une vingtaine d'autres emplois y sont créés.

Les retombées sont intéressantes pour Khrome Canada à Drummondville parce qu’il est possible, tout en respectant les règles de contenu américain à 70 %, de fabriquer des choses ici avec ses contrats là donc nos employés sont super heureux , souligne Martin Dufour.

Au moment où la pénurie de main-d'œuvre frappe un peu partout, l'entreprise lance un appel à tous pour combler les postes disponibles.

Parallèlement à ce mandat, l'entreprise poursuit le déploiement de ses activités dans le Nord-Est et dans le Midwest des États-Unis.

