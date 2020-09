Une vidéo de maltraitance animale virale sur les réseaux sociaux

Une vidéo de maltraitance animale envers un chien sème l'émoi dans la région. On y voit une femme asséner plusieurs coups de pieds à un chiot en pleurs dans un enclos extérieur. Ces images troublantes ont été partagées plus de 1000 fois.

Cet incident se serait produit à la pension Monsieur Xavier de Yamachiche.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) a reçu une plainte dimanche dernier concernant cette affaire. La Société protectrice des animaux (SPA) de la Mauricie a été chargée d'enquêter pour le ministère. Elle s'est d'ailleurs rendue sur place la semaine dernière.

La vidéo a été filmée par un employé qui l'a acheminée aux propriétaires du chien.

Francis Vallières, qui est propriétaire de Micra, une femelle de race Alaskan Pointer de cinq mois, ne l'avait initialement pas diffusé.

Après que la vidéo ait circulé, il a finalement décidé de la publier lui-même sur les réseaux sociaux pour dénoncer la situation. Il soutient que son chien garde des séquelles psychologiques de l'incident. Micra a été très amorphe pendant plus d'une semaine, comportement très inhabituel pour ce chiot.

[Quand j'ai vu la vidéo], j'ai capoté. Le sang m'a bouilli dans les veines. Ma plus jeune fille était à côté de nous quand on l'a écouté. Elle ne l'a pas vu, mais elle l'a entendu. Elle s'est mise à pleurer. On ne pouvait pas y croire , élabore Francis Vallières

Il a part la suite porté plainte. Selon lui, ce ne serait potentiellement pas le seul incident à cette pension. Radio-Canada a d'ailleurs parlé à l'ex-employé de la pension qui est auteur de la vidéo. Il affirme que la propriétaire avait déjà asséné des coups aux animaux, mais que cet incident était particulièrement violent. C'est pourquoi il a décidé de le filmer et d'en informer les propriétaires de l'animal.

Depuis que j'ai publié la vidéo, j'ai eu des dizaines de messages de gens qui avaient des doutes, mais pas de preuve ou encore que leur chien se comportait de façon bizarre quand il revenait de là ou même des blessures , soutient M. Vallières.

La SPA Mauricie a d'ailleurs reçu une vingtaine de plaintes dans les derniers jours.