4 questions pour comprendre le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan

L'éclatement de violents combats entre les forces de l'Azerbaïdjan et celles du Nagorno-Karabakh, une région séparatiste soutenue par l'Arménie voisine, a ravivé dimanche un conflit qui couvait depuis plusieurs décennies. Que se passe-t-il exactement? Et quelles sont les origines de la crise?

Où est situé le Nagorno-Karabakh?

Il s'agit d'une région faisant toujours officiellement partie du territoire de l'Azerbaïdjan, l'un des trois pays du Caucase – avec l'Arménie et la Géorgie – une région riche en pétrole, notamment. Le Nagorno-Karabakh est situé entre la mer Noire, à l'est, la Russie, au nord, la Turquie, au sud-ouest, et l'Iran, au sud-est.

Le Nagorno-Karabakh, aussi appelé Haut-Karabakh, est majoritairement peuplé d'Arméniens. Si ce « pays » a déclaré son indépendance le 10 décembre 1991, à la chute de l' URSSUnion des républiques socialistes soviétiques , aucun État membre des Nations unies ne l'a reconnue. Seuls trois autres « États », non reconnus eux non plus, ont appuyé le Nagorno-Karabakh, soit l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud-Alanie et la Transnistrie.

Les deux premiers sont des régions sécessionnistes de la Géorgie qui disposent du soutien de Moscou. Un conflit entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud-Alanie, au début des années 2000, a d'ailleurs provoqué l'intervention de la Russie.

La Transnistrie, elle, est considérée par l'ONU comme une région autonome de la Moldavie, en Europe de l'Est.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Carte de la région du Caucase. Au centre, le Nogorno-Karabakh, source de mésentente entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Photo : Cercle d'amitié France-Artsakh

Quelle est l'origine du conflit?

Les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à propos du Nagorno-Karabakh datent d'au moins un siècle. Lors de la capitulation de l'Empire russe devant les Allemands et de la révolution bolchévique, vers la fin de la Première Guerre mondiale, les deux pays convoitent cette petite région du Caucase.

La chape de plomb du nouveau régime communiste en URSSUnion des républiques socialistes soviétiques va toutefois suspendre le conflit. Le Nagorno-Karabakh devient alors un territoire autonome au sein de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan.

En 1991, lorsque l' URSSUnion des républiques socialistes soviétiques se morcelle, le Nagorno-Karabakh obtient le soutien de l'Arménie pour proclamer son indépendance, ce qui met le feu aux poudres. Profitant du départ de l'armée soviétique, les forces arméniennes lancent des offensives contre l'Azerbaïdjan.

À de la signature d'un cessez-le-feu négocié par Moscou, en 1994, l'Arménie contrôle 20 % du territoire azéri, y compris le Nagorno-Karabakh. Les combats ont fait environ 30 000 morts.

Pourquoi n'y a-t-il pas la paix?

Les négociations visant une solution pacifique permanente se sont toutes enlisées.

En 1994, l'Organisation pour la sécurité et coopération en Europe fait appel à la Russie, aux États-Unis et à la France pour tenter de trouver une solution, mais en vain. Aucun traité de paix n'est signé par les deux camps.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan signent bien une déclaration commune appelant à un « règlement pacifique » en 2008, mais rien n'y fait. On recense souvent des accrochages entre groupes armés. La guerre semble même reprendre en 2016, et 110 personnes sont tuées de part et d'autre. Moscou intervient alors de nouveau pour ramener la paix.

En juillet 2020, de nouveaux combats éclatent à la frontière nord directe entre les deux pays. Devant la menace du président de l'Azerbaïdjan de quitter les pourparlers de paix, l'intensité des accrochages diminue, mais sans les faire cesser.

Un soldat arménien arpente des tranchées situées près du territoire du Nagorno-Karabakh. Photo : Reuters

Que va-t-il se passer?

L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont tous deux imposé la loi martiale. Le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a aussi déclaré la « mobilisation générale » et affirmé que le pays adverse a « de nouveau déclaré la guerre au peuple arménien ».

Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dimanche. L'Arménie affirme avoir abattu un hélicoptère et détruit des chars azéris, tandis que l'Azerbaïdjan prétend avoir pris possession de sites stratégiques et de villages au Nagorno-Karabakh. Toutes ces informations sont impossibles à vérifier.

La Russie a notamment appelé à un nouveau cessez-le-feu; le président Vladimir Poutine a rencontré le premier ministre arménien, dimanche, pour discuter des affrontements. L'Azerbaïdjan, lui, dispose du soutien de la Turquie, historiquement opposée à l'Arménie.

Si la situation dégénère, la Turquie et la Russie pourraient intervenir plus directement dans le conflit, que ce soit en fournissant du matériel, des armes, ou encore en envoyant des soldats. Il s'agirait alors d'un deuxième front où Ankara et Moscou se retrouvent face à face, après la Syrie. La Turquie y affronte le régime du dictateur Bachar al-Assad, tandis que la Russie a engagé ses forces terrestres et aériennes pour protéger le gouvernement de Damas.