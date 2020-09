Troisième éclosion de COVID-19 à l'hôpital de Granby

Le nombre de cas qui ont été répertoriés dans l'établissement est également à la hausse, dimanche. Selon le dernier bilan, une vingtaine de personnes ont été infectées dans trois secteurs de l'hôpital, depuis le milieu de la semaine dernière.

Éclosion à l'hôpital de Granby Première éclosion : 4 patients et 5 membres du personnel

Deuxième éclosion : 7 patients et 0 membre du personnel

Troisième éclosion : moins de cinq cas Source : Direction de la santé publique en Estrie

L'admission à l'urgence demeure possible pour les patients qui nécessitent des soins et les rendez-vous médicaux sont maintenus. L'hôpital souligne que toutes les mesures sanitaires ont été mises en place pour assurer la sécurité des usagers et du personnel.

L'interdiction de visiter les patients de l'hôpital de Granby . On veut vraiment diminuer l'affluence dans l'hôpital pour éviter que la propagation du virus puisse s'étendre, on veut contrôler les trois éclosions qu'on a actuellement , souligne Marie-France Thibeault, la porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

L'hôpital demande la collaboration des familles qui doivent éviter d'entrer dans l'établissement.