Isabelle Lapointe remporte le Prix du récit Radio-Canada 2020

Voilà planté, en quelques mots, le décor du récit d'Isabelle Lapointe qui remporte le Prix du récit Radio-Canada 2020. Des extraits de son texte seront lus au cabaret de Plus on est de fous, plus on lit le vendredi 2 octobre.

Le jury, composé cette année de Dave Jenniss, Jean-Philippe Baril Guérard et Rima Elkouri, a choisi de récompenser ce récit pour sa langue colorée, ses dialogues justes, surprenants et très drôles, son maniement habile d’images fortes et sa splendide capacité d’évocation .

Le texte a charmé les membres du jury en mettant en scène de manière crédible un univers rural où animaux et humains se côtoient jusqu’à se confondre, et en proposant une réflexion extrêmement émouvante sur l'amour parental et ses défis. Commentaire du jury du prix du récit 2020

À lire : Dedé

Un récit inspiré par un personnage familial

Isabelle Lapointe était une enfant quand le cousin de sa mère, Dedé, a emménagé dans le sous-sol de leur petite maison à Chute-aux-Outardes. C'est donc ainsi que son oncle Dedé est entré dans sa vie et a amené avec lui toute une trâlée d’histoires de chasse, de pêche et d’aventures forestières à la limite du possible. La jeune Isabelle a donc tendu l'oreille et écouté ce que racontait l'oncle Dedé.

Avec une verve particulière, il passait des soirées à nous raconter ses folies de jeunesse et ses histoires improbables de dressage d’animaux sauvages. J’en avais jamais assez, même si, la plupart du temps, j’écoutais en cachette. Isabelle Lapointe

La musique et l'écriture

Avant de développer un vif intérêt pour l'écriture, Isabelle Lapointe a été touchée par la musique. Elle chantait sur les accords de sa mère. Elle a d'abord étudié en enseignement à Québec, puis a exploré la musique avec différents groupes.

Depuis un an, elle habite Montréal et travaille comme conseillère pédagogique en français à la formation des adultes au Centre de services scolaire de Montréal.

J’apprécie les défis que je rencontre dans ce travail et j’admire profondément les adultes qui reviennent sur les bancs d’école. Ils sont une grande source d’inspiration. Isabelle Lapointe

C'est sa deuxième participation aux Prix de la création Radio-Canada. Elle a déjà soumis un texte pour le prix de la nouvelle.

C'est la première fois qu'elle était finaliste.

Ce prix me permettra d’aller plus loin dans cette démarche et de prendre du temps pour terminer l’écriture d’autres récits qui mijotent, pas terminés, dans mes fichiers d’ordinateur. Il s’agit d’une source de motivation très grande et d’une forme de validation de ma pratique artistique, qui n’est pas nécessairement facile. Isabelle Lapointe

Une bourse de 6000 $ et un séjour d'écriture à Banff

À titre de lauréate du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2020, Isabelle Lapointe recevra une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Les quatre autres finalistes du Prix du récit Radio-Canada 2020 se partageront 4000 $, offerts par le Conseil des arts du Canada. Voici ces finalistes :

Quant au lauréat de langue anglaise (CBC Poetry Prize), il s'agit de Jonathan Poh pour Value Village. On peut lire son récit sur le site de CBC Books  (Nouvelle fenêtre) .

Isabelle Lapointe profitera également d'une résidence d'écriture de deux semaines au Banff Centre des arts et de la créativité, en Alberta.